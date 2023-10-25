۱۹ هزار لیتر مشروبات الکلی دست ساز در یاسوج کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی ملک حسینی افزود: طی اجرای طرح ارتقای امنیت در بازرسی از سه منزل مسکونی که مخفیانه تبدیل به آشپزخانه تولید مشروبات دست ساز شده بودند، قریب به ۱۹ هزار لیتر مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به چهارمین طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد پاکسازی مناطق آلوده و برخورد با تولیدکنندگان و فروشندگان مشروبات الکلی گفت: با توجه به گزارشات شهروندان و رصد اطلاعاتی مأمورین انتظامی، طرح ارتقا امنیت اجتماعی در چند روز متوالی در محلات هدف شهر یاسوج با حضور مقتدرانه پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی و کلانتری‌های ۱۱و۱۴ یاسوج و نظارت معاون دادستان دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار شد.

دادستان عمومی و انقلاب یاسوج تصریح کرد: در این راستا متهمان دخیل در تولید این مشروبات الکلی شناسایی، دستگیر و با تشکیل پرونده قضائی روانه زندان شدند.

ملک حسینی تصریح کرد: همچنین تمامی آلات و ادوات تولید مشروبات مکشوفه ضبط شدند.

دادستان عمومی و انقلاب یاسوج گفت: برخورد با تولید و توزیع کنندگان مشروبات الکلی در شهرستان برای ایجاد امنیت شهروندان از اولویت‌های اساسی دستگاه قضائی و دادستانی است.

وی افزود: تاکنون اقدامات قضائی و انتظامی موفقیت آمیزی انجام گرفته است.