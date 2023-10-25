به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاحیه بیست‌وچهارمین جشنواره استانی تئاتر قم با حضور امیرعلی عموزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، سید احمد طباطبایی‌نژاد سرپرست سازمان فرهنگی شهرداری قم، اصغر نوبخت پیشکسوت تئاتر قم، رضا ابوذر مدیر انجمن سینمای جوانان قم، مرتضی عقیقی مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی قم، صدیقه مشایخی دبیر جشنواره و جمع کثیری از فعالان هنرهای نمایشی استان در تالار فرهنگ و هنر برگزار شد.

پیش از شروع رسمی مراسم، زنگ آغاز بیست‌وچهارمین جشنواره استانی تئاتر قم توسط مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم نواخته شد و از پوستر این جشنواره که به صورتی متفاوت و خلاق به صورت پازل طراحی شده بود، توسط هنرمندان رونمایی شد.

در این مراسم که با استقبال پرشور هنرمندان تئاتر استان همراه بود، بعد از تلاوت آیات قرآن کریم و پخش سرود جمهوری اسلامی، امیر علی عموزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم به جایگاه دعوت شد.

هیچ هنری به اندازه تئاتر پویا نیست

وی در ابتدای سخنان خود ضمن قدردانی از عوامل برگزاری این مراسم، به نقش مؤثر هنرمندان پیشکسوت تئاتر استان در تربیت و پرورش نسل جوان هنر نمایش اشاره کرد و برای مرحوم استاد حاج علی تفضلیان که حق بزرگی به گردن تئاتر استان دارد، آرزوی علو درجات کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با بیان اینکه دست‌مایه خداوند متعال در آفرینش، اسماء و صفات او هستند، گفت: از برخی اسمای الهی به جهت احاطه و شمول بر دیگر اسماء، به عنوان «امهات اسماء» تعبیر شده که شامل «حیات»، «علم»، «اراده»، «قدرت»، «سمع»، «بصر» و «کلام» می‌شود.

عموزاده با تأکید بر اینکه انسان‌ها به میزان تقرب به این اسماء، به خداوند متعال نزدیک می‌شوند، تصریح کرد: تنها هنری که همه «امهات اسماء» در آن جریان دارد، هنر تئاتر است.

وی همچنین از هنر نمایش به عنوان سخت‌ترین هنرها یاد کرد گفت: مهم‌ترین شاخصه هنر نمایش، زنده‌بودن و پویایی این هنر ارزشمند است که آن را از دیگر هنرها متمایز کرده است.

در ادامه با پخش کلیپی از مرحوم آتیلا پسیانی، یاد این هنرمند سینما، تئاتر و تلویزیون که به عنوان پدر تئاتر تجربی ایران شهرت داشت، گرامی داشته شد.

مشارکت پررنگ هنرمندان در جشنواره استانی تئاتر قم

سپس محمد کاظم رضوانی معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم در سخنانی با بیان اینکه مراحل مقدماتی برگزاری بیست‌وچهارمین جشنواره استانی تئاتر قم از شهریورماه آغاز شد، تصریح کرد: خوشبختانه بسیاری از گروه‌های نمایشی و هنرمندان برای حضور در این جشنواره اعلام آمادگی کردند و مشارکت پررنگی در ارسال متون نمایشی به دبیرخانه داشتند.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری، جشنواره‌های متعددی در عرصه‌های مختلف هنری برگزار شده و خرسندیم که در این ایام شاهد برگزاری بیست‌وچهارمین جشنواره استانی تئاتر قم خواهیم بود.

معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم به سفر اخیر محمود سالاری معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قم اشاره کرد و گفت: معاون وزیر فرهنگ در جریان این سفر علاوه بر افتتاح چند پروژه، از دبیرخانه جشنواره استانی تئاتر قم و نمایشگاه‌های هنری استان بازدید کرد و برای حضور در آیین اختتامیه این جشنواره قول مساعد داد.

سه کارگاه آموزشی برگزار می‌شود

سخنران بعدی این مراسم، صدیقه مشایخی دبیر بیست‌وچهارمین جشنواره استانی تئاتر با بیان این جشنواره در سه بخش صحنه‌ای، خیابانی و عکس تئائر برگزار می‌شود، اظهار کرد: بعد از انتشار فراخوان جشنواره، ۳۶ گروه نمایشی برای حضور در بخش صحنه‌ای این جشنواره اعلام آمادگی کرده و متون نمایشی خود را به دبیرخانه ارسال کردند که در نهایت با دقت و نظر اعضای هیئت بازخوانی متون بخش صحنه‌ای، ۲۴ نمایشنامه مورد تأیید قرار گرفت و تمرینات خود را برای حضور در بخش بازبینی آغاز کردند.

وی تصریح کرد: در بخش خیابانی نیز از میان ۱۸ نمایشنامه متقاضی برای شرکت در جشنواره استانی تئاتر، ۱۵ نمایشنامه مورد تأیید اعضای هیئت بازخوانی متون قرار گرفت و به مرحله بازبینی راه یافت.

دبیر بیست‌وچهارمین جشنواره استانی تئاتر قم افزود: در بخش عکس تئاتر نیز زمان ارسال آثار تا ۱۵ آبان تمدید شده و با آغاز اجرای نمایش‌ها، استقبال بیشتری از این بخش خواهد شد.

مشایخی یکی از دغدغه‌های دبیرخانه جشنواره استانی تئاتر قم را برگزاری کارگاه‌های آموزشی عنوان کرد و گفت: بر این اساس، نخستین دوره از کارگاه های تخصصی «پلاتو» آغاز به کار کرد و کارگاه «ایده‌پردازی و کارگردانی تئاتر خیابانی» با تدریس «شهرام نوشیر» مدیر کانون تخصصی تئاتر خیابانی به مدت پنج روز در تالار فرهنگ و هنر برگزار شد.