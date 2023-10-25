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۳ آبان ۱۴۰۲، ۹:۳۷

استاندار مازندران خبر داد؛

آغاز صادرات مرکبات به روسیه از طریق بندر امیرآباد

آغاز صادرات مرکبات به روسیه از طریق بندر امیرآباد

بهشهر- استاندار مازندران از آغاز صادرات محموله مرکبات از طریق دریا و بندر امیرآباد به مقصد روسیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمود حسینی پور صبح چهارشنبه در آئین آغاز صادرات اولین محموله مرکبات از طریق ناوگان دریایی به روسیه اظهار کرد: زمینه صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران به روسیه فراهم شد و با همه تلاش‌ها در اتاق بازرگانی و سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و بندر امیرآباد انجام شد.

وی افزود: اولین محموله مرکبات توسط کشتی با کانتینرهای یخچال دار ارسال می‌شود.

حسینی پور یادآور شد: یکی از خصوصیات مدیریت صادرات محور این است که قیمت‌ها مناسب سازی شده و مدیریت مناسبی حاکم است و به عنوان نمونه کیوی از قیمت ۷ هزار تومان سال گذشته امسال با قیمت ۲۵ هزار تومان خریداری شد.

استاندار مازندران افزود: ۱۳ میلیون تن ظرفیت بنادر امیراباد، نوسهر و فریدونکنار است و سالانه ۷.۵ میلیون تن صادرات از بندر امیرآباد انجام می‌شود و در مجموع امیدواریم بندرامیراباد به ۱۰ میلیون تن برسد.

کد مطلب 5921239

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