هشدار هواشناسی به فعالان دریایی خلیج فارس برای امروز و فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشداری از وقوع چند پدیده مخاطره آمیز جوی در خلیج فارس خبر داد.
بر اساس این هشدار نارنجی رنگ، از بعدازظهر چهارشنبه تا ظهر پنجشنبه افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع موج مناطق ساحلی و دور از ساحل استان بوشهر، در نواحی شمالی و مرکزی خلیج فارس و مناطق دور از ساحل استان بوشهر، در شرق خلیج فارس را در بر میگیرد.
این شرایط سبب افزایش سرعت وزش باد تا بیشینه ۳۴ نات یا حدود ۶۵ کیلومتر بر ساعت و گاهی تا ۳۸ نات یعنی ۷۲ کیلومتر بر ساعت میشود.
همچنین افزایش بیشینه ارتفاع امواج بین ۱.۷ تا ۲.۲ متر و گاهی بیش از سه متر نیز انتظار میرود.
با این وجود «خطر غرقشدن شناگران و پارهشدن تورهای صیادی، اختلال در ترددها و فعالیتهای دریایی خلیج فارس، خطر غرقشدن شناورها بهویژه شناورهای سبک و نیمه سنگین، خطر خسارت به تأسیسات ساحلی و فراساحلی و اختلال در فعالیتهای سکوهای نفتی» از آثار مخاطره آمیز این شرایط است.
توصیه میشود نسبت به «منع شنا و غواصی و تردد قایقهای سبک و تفریحی، منع فعالیتهای شیلاتی، ممانعت از ورود و خروج کشتیها به بندر، منع فعالیتهای پشتیبانی صنایع فراساحلی و آماده باش برای مواجهه با خسارت احتمالی توسط کلیه فعالان دریایی» اقدام شود.
نظر شما