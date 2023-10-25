به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد استاندار همدان در سی‌امین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، گفت: واحدهای تولیدی باید در فرایند تولید از مشاور استفاده کنند و مراقبت‌های لازم را در نظر داشته باشند و اگر دچار مشکلاتی شوند. در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حمایت‌های لازم را از آنها انجام می‌دهد.

وی افزود: پرونده‌های مطروحه در این جلسه در حوزه‌ی جهاد کشاورزی و بخش دام و طیور بود که تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۰ دریافت کرده بودند و سررسید آن رسیده اما به دلیل ناتوانی در پرداخت تسهیلات تقریباً یک‌سال از سر رسید پرداخت تسهیلات گذشته بود.

قاسمی‌فرزاد اظهار کرد: مقرر شد واحدهایی که پرونده آنها مورد بررسی قرار گرفت، ۲۰ درصد از اصل وام و سود را ظرف ۱۴ روز پرداخت کنند و باقی مانده برای یکسال جهت تسویه امهال گردد.

وی گفت: یک مورد از پرونده‌ها نیز به دلیل شرایط خاصی که وجود داشت، ۱۰ درصد از اصل وام و سود را پرداخت می‌کند و باقی‌مانده طی یکسال پرداخت خواهد شود.

استاندار همدان ادامه داد: تسهیلاتی که در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد از منابع بانکی بوده و باید در موعد مشخص تسویه گردد تا امکان پرداخت تسهیلات به دیگر تولیدکنندگان ایجاد شود.