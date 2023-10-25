شورای ورزش استان کرمان فعال شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کرمان، محمدمهدی فداکار افزود: برخی رشته‌های ورزشی با اعتباراتی کمتر از رشته‌هایی مانند فوتبال، عملکردهای موفقی را به دست می‌آورند.

استاندار کرمان گفت: طبق سیاستگذاری‌های کشوری، سالن‌های ورزشی داخل شهرها به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، اما این‌نگرانی وجود دارد که هزینه‌های بالای سالن‌های ورزشی اجازه حضور همه خانواده‌ها را نمی‌دهد که به عنوان یک درخواست و حق عمومی باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

وی گفت: تشویق مدال‌آوران مسابقات ملی و بین‌المللی و در شأن ورزشکاران نیز در نظر گرفته شود.