به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «ساعت قرار» نوشته حسین زکریائی عزیزی روز دوشنبه اول آبان با سخنرانی حجت‌الاسلام عبدالعلی گواهی، غلامحسین دربندی، گلعلی بابایی و مؤلف اثر در سرای کتاب خانه کتاب و ادبیات ایران رونمایی شد.

در ابتدای این نشست زکریائی عزیزی با اشاره به اینکه کتاب «ساعت قرار» به روایت خاطرات آن دسته از فرماندهان شهید و بسیجیان آفریننده حماسه‌های ویژه در سال‌های دفاع مقدس می‌پردازد که تاکنون میان مردم ناشناخته بوده‌اند، گفت: میان سال‌های ۷۸ تا ۸۴ که در صفحه جنگ روزنامه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردم، مصاحبه‌های بسیاری با فرماندهان جنگ از جمله حاج احمد کاظمی، سردار سلیمانی و… انجام دادم و طی این گفت‌وگوها به خاطرات این بزرگان درباره دیگر فرماندهان جنگ پرداختم. شخصاً به مستندسازی در جنگ اعتقاد دارم و علیرغم اینکه کتابم، زبانی داستانی دارد، اما مستند است و حاصل همان گفت‌وگوهایم با فرماندهان جنگ؛ من زیباترین خاطرات این افراد را تبدیل به داستان کردم.

این نویسنده و پژوهشگر عرصه ادبیات دفاع مقدس با بیان اینکه تلاش کرده داستان‌ها را به صورت مختصر بیان کند، افزود: با این شیوه شاید مخاطب شخصیت یک شهید را کاملاً نشناسد، اما می‌تواند در ذهن او جرقه‌ای ایجاد کند تا به جست‌وجو برای شناخت هرچه بیشتر آن شهید مدنظر بپردازد. حدود ۱۰ سال پیش کتاب «گفت‌وگوی ناتمام» را درباره نماز شهدا منتشر کردم و بعد از این وقفه «ساعت قرار» که بیست‌وهشتمین کتابم است، روانه کتابفروشی‌ها شد. تفاوت این اثر با دیگر کتاب‌های من در همین برخوردار بودنش از زبان داستانی است.

هنوز نتوانسته‌ایم دفاع مقدس را برای نسل فعلی تبیین کنیم

حجت‌الاسلام گواهی نیز در این نشست به سابقه آشنایی خود با مؤلف کتاب اشاره کرد و گفت: من در دهه ۷۰ با ایشان آشنا شدم؛ زمانی که در روزنامه و در حوزه دفاع مقدس کار می‌کردند. کسانی که دغدغه مالی دارند، برای کار سراغ عرصه فرهنگ نمی‌روند، اما ایشان از جوانی با دغدغه‌هایی ارزشمند وارد این حوزه شده و در آن ثابت قدم مانده است.

وی در ادامه به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بر افزایش تولیدات دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: بعد از فرمایشات ایشان باید اتفاق مبارکی رخ بدهد چرا که ما هنوز نتوانسته‌ایم دفاع مقدس را به نسل فعلی بشناسانیم. باید به این کم کاری اعتراف کنیم. بسیاری از فرزندان افرادی که در جنگ شرکت داشتند نیز از برکات جنگ اطلاعی ندارند.

گواهی گفت: کتاب «ساعت قرار» آخرین اثر زکریائی عزیزی است و امیدوارم ایشان تا پایان سال بتواند مجلدات دیگری را به چاپ برساند. من با سه شهید در این کتاب مأنوس بودم؛ شهید ابوعمار فرمانده سپاه مریوان که البته فامیلی ایشان افتخاریان بود و به ابوعمار معروف شد. ایشان آمد در نمازخانه صحبتی کرد و من را هم به محور جانوران مریوان اعزام کردند. وقتی اسم ابوعمار را می‌آورند مردم صلوات می‌فرستند و عشق و علاقه مردم به او مثال زدنی است. عجیب است که مردم خود شهر ابوعمار شاید چندان ایشان را نمی‌شناسند.

وی در ادامه به آشنایی‌اش با شهید بصیر که خاطراتی از او در کتاب «ساعت قرار» روایت شده، اشاره کرد و افزود: من در هفته تپه و در عملیات کربلای ۵ با ایشان آشنا شدم. در آنجا او گفت که من هیچ چیزی نمی‌خواهم فقط گروهان و دسته‌های من باید روحانی داشته باشد. درباره این مسائل در دفاع مقدس قلم فرسایی نشده است. خانواده ایشان همه یا در جنگ فعال بودند یا شهید شده بودند. شهید بصیر در زمان جنگ تحمیلی بچه‌های کوچک زیادی داشت و زندگی سختی را می‌گذراند اما روی اعتقادات خود راسخ بود.

حجت‌الاسلام گواهی در پایان سخنان خود ضمن تقدیر و تشکر از نویسندگان دفاع مقدس گفت: امیدوارم آثار بیشتری در این حوزه تولید شود. اگر امروز قدرت چانه زنی در دنیا داریم به دلیل رشادت‌های رزمندگان در دفاع مقدس است.

سردار سلیمانی تفکر مقاومت را صادر کرد

امیر غلامحسین دربندی نیز در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه ما قبل از جنگ هم جنگ داشتیم، افزود: استکبار جهانی گروهک‌های تروریستی ایجاد کرده بود که در شهرهای مختلف جهان آشوب به پا کنند. در همین راستا بود که سردار سلیمانی دو کشور را از دهن اژدهایی مانند داعش بیرون کشید و تفکر مقاومت را صادر کرد. قبل از جنگ هم گروهک‌های تکفیری شهرهای ما را اشغال کردند و جنایات مختلفی را شکل دادند. شهید صیاد شیرازی توانست با فرماندهی خود شهرهای مختلف را آزاد کند.

وی با اشاره به کتاب «جنگ قبل از جنگ: برگرفته از خاطرات امیر سرتیپ مصطفی گودینی» گفت: زمانی به دیدار ایشان رفتم و متوجه وضعیت بد جسمانی‌اش شدم. ایشان بیان کرد که بارها در فرایند جنگ صدمه دیده و از شکنجه‌های وحشتناکش گفت. باید به سیده فاطمه طالقانی هم اشاره کنم که کودک سه ساله‌ای بود و در اصفهان به دست منافقان به آتش کشیده شد. اینها جنایاتی است که باید بیان شود.

در بخش دیگر این نشست گلعلی بابایی ضمن تقدیر و تشکر از مؤلف کتاب «ساعت قرار» افزود: من ۵۸ ماه از دوران نوجوانی و جوانی‌ام را در دفاع مقدس گذراندم و با نیمی از شهدایی که در کتاب خاطرات آنها آمده مأنوس بوده‌ام. در سوره فصلت آمده که «کسانی گفتند: «پروردگار ما خداوند یگانه است!» سپس استقامت کردند.» در متن عربی این آیه کلماتی آورده شده که نشان می‌دهد نتیجه مقاومت پیروزی است. در جنگ احزاب به پیامبر (ص) گفته می‌شود که ما بر دل دشمنان تو خوف انداختیم. در آیه دیگری در سوره احزاب هم مشابه این پیام آمده است.

این نویسنده حوزه دفاع مقدس گفت: من و شعبان احسان‌پور در ۱۸ سالگی در هورالهویزه از شب تا صبح در کمین بودیم. پشه‌ها ما را اذیت می‌کردند اما آرامش داشتیم. من یک مسافت ۷۰۰ متری را در اینجا طی کردم و تمام وسایلم را انداختم، ترسیدم اما در دلم آرامش را حس کردم.

وی در ادامه خاطره دیگری بیان کرد و افزود: زمانی که مؤلف کتاب چهار ماهه بوده، دو کودک به دست دژخیمان شاه در همسایگی‌شان به شهادت رسیدند و در واقع ایشان از ابتدای کودکی با این مسائل مأنوس بوده است. شهید ابراهیم زمانی نیز که در کتاب خاطراتش آمده از خانواده‌ای بود که تمامی اعضایش در مسیر انقلاب و جنگ نبودند؛ اما او عارف بود.

گلعلی بابایی در پایان گفت: زایمانی در جهان در حال رخ دادن است و مولود این زایمان حجت آخر خداست و این درد و رنج نیز زمینه‌ساز ظهور ایشان خواهد بود.