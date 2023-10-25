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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۲۳

در حاشیه اجلاس IPU؛

ذوالنوری با برخی از روسای پارلمان‌های جهانی دیدار کرد

ذوالنوری با برخی از روسای پارلمان‌های جهانی دیدار کرد

رئیس هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس بین‌المجالس جهانی (IPU) با برخی از روسا و نمایندگان پارلمان‌های جهانی دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری، نایب رئیس مجلس در یکصد و چهل و هفتمین نشست اتحادیه بین المجالس جهانی با شعار "اقدامات پارلمانی در جهت صلح، عدالت و ایجاد نهادهای قوی" در کشور آنگولا حضور پیدا کرده است.

در حاشیه برگزاری این اجلاس، رؤسای مجالس و هیأت‌های اعزامی کشورهای جهان به اجلاس بین المجالس از جمله کشورهای مالزی، سوریه، الجزایر، سنگال، نیجریه، مالاوی، یمن و ارمنستان با حجت الاسلام ذوالنوری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیأت اعزامی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کردند.

مسأله لزوم ایجاد وحدت در قبال اتخاذ موضع واحد در قبال جنایت و نسل کشی رژیم صهیونیستی و دفاع از مردم مظلوم غزه و علاقمندی کشورهای متبوع به گسترش همه جانبه روابط از اهم گفت‌وگوهای این مقامات با نایب رئیس مجلس بود.

کد مطلب 5921312
زهرا علیدادی

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