به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری، نایب رئیس مجلس در یکصد و چهل و هفتمین نشست اتحادیه بین المجالس جهانی با شعار "اقدامات پارلمانی در جهت صلح، عدالت و ایجاد نهادهای قوی" در کشور آنگولا حضور پیدا کرده است.

در حاشیه برگزاری این اجلاس، رؤسای مجالس و هیأت‌های اعزامی کشورهای جهان به اجلاس بین المجالس از جمله کشورهای مالزی، سوریه، الجزایر، سنگال، نیجریه، مالاوی، یمن و ارمنستان با حجت الاسلام ذوالنوری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیأت اعزامی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کردند.

مسأله لزوم ایجاد وحدت در قبال اتخاذ موضع واحد در قبال جنایت و نسل کشی رژیم صهیونیستی و دفاع از مردم مظلوم غزه و علاقمندی کشورهای متبوع به گسترش همه جانبه روابط از اهم گفت‌وگوهای این مقامات با نایب رئیس مجلس بود.