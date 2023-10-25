رادیوکردستان رتبه اول کشوری را در کسب رضایت مخاطب کسب کرد

غلامرضا مطاعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس نظرسنجی‌های علمی انجام شده توسط مرکز تحقیقات صدا و سیما از ۳۳ استان کشور، رادیو استان کردستان موفق به کسب برتر کشور شده است.

وی افزود: در کنار رادیو استان کردستان رادیو شهری مریوان و رادیو نما رتبه اول کشور را در خصوص میزان رضایت مخاطبان رادیویی کسب کرده‌اند.

معاون صدا صداوسیمای مرکز کردستان اضافه کرد: نظرسنجی‌های صدا و سیما هر سه ماه یک‌بار از سوی صدا و سیما انجام می‌شود، و موفقیت‌ها اخیر رادیو کردستان براساس آخرین نظرسنجی‌ها از فصل تابستان امسال به دست آمده است.

مطاعی توجه به ذائقه مخاطب و جلب رضایت مردم را از اولویت‌های ساخت برنامه‌های رادیویی در صدای مرکز کردستان عنوان کرد.

وی کسب این موفقیت ارزشمند را به تمامی کارکنان رادیو استان و رادیو شهری مریوان تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد تا با تهیه و تدوین برنامه‌های رادیویی مناسب همچنان شاهد جلب رضایت مخاطب و کسب رتبه‌های برتر کشوری باشیم.