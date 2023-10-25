به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شهر مسکو، پایتخت و پر جمعیت‌ترین شهر روسیه، در کنار رود مسکوا، شهر قدیمی و پررمز و رازی است که نه‌تنها در روز، بلکه در شب هم بسیار دیدنی و جذاب است. چه بسا می‌توان گفت بعضی از خاص‌ترین تجربه‌های شهر در شب رقم می‌خورد. چه اهل هنر باشید، چه تاریخ‌گردی و پرسه‌زدن و اکتشاف در شهر و چه اهل خرید و امتحان‌کردن غذا و نوشیدنی‌های جدید، می‌توانید در این شهر تجربه‌های جذابی داشته باشید. اگر تصمیم به تهیه بلیط مسکو گرفته‌اید با این مطلب از مجله گردشگری فلای تودی همراه باشید تا برای برنامه‌های هیجان‌انگیز شب‌های اقامتتان ایده بگیرید.

قدم‌زدن در میدان سرخ

شناخته‌شده‌ترین نماد مسکو و حتی روسیه، همین میدان سرخ مسکو است. با قدم‌زدن روی زمین سنگفرش میدان، کلیسای سنت باسیل با ظاهر فانتزی و رنگارنگش در نورپردازی شب می‌درخشد و رهگذران را مبهوت خود می‌کند. کاخ کرملین با ابهت خود به سرمای شب جان می‌بخشد. جنب و جوش و نورپردازی زیبای مرکز خرید GUM، که قدمتش به ۱۸۹۳ می‌رسد نیز، قدم‌های هر گردشگری را به سمت خود جذب می‌کند. جالب است بدانید در مقبره لینن که در میدان سرخ قرار دارد، بدن مومیایی‌شده لینن در معرض نمایش قرار گرفته است. البته زمان بازدید از این موزه کوتاه و در صبح است اما دانستن این موضوع، حس ابهت و خوفناک این میدان را تکمیل می‌کند. در نهایت به سمت رودخانه مسکوآ بروید و از قدم‌زدن کنار آب با منظره‌های جذاب از میدان، لذت ببرید.

یک شب به‌یادماندنی هنری

یکی دیگر از فعالیت‌های مناسب شب در مسکو، رفتن به سالن تئاتر بولشوی است. باله روسی، یکی دیگر از شاخصه‌های مهم روسیه است. اگر شما هم اهل موسیقی، هنر و باله باشید، قطعاً نباید تجربه دیدن یک نمایش در این سالن تاریخی را از دست دهید. قبل از تهیه بلیط مسکو می‌توانید به سایت سالن بولشوی مراجعه کنید و از برنامه‌های اپرا، باله و تئاتر در زمان سفرتان مطلع شوید. در نظر داشته باشید که چنین فضاهایی کد لباس پوشیدن خاصی دارند. برای مراجعه به این مکان جذاب باید لباس‌های نسبتاً رسمی و شیک بپوشید. پس فراموش نکنید که لباس مناسب برای این تجربه را به همراه داشته باشید. حتی اگر مایل به دیدن نمایش نبودید، دیدن محوطه و ساختمان تاریخی این سالن را از دست ندهید. اگر اهل موسیقی کلاسیک باشید، سالن چایکوفسکی نیز یکی دیگر از گزینه‌های هیجان‌انگیز برای یک شب به‌یادماندنی هنری در مسکو است.

گشتن در کافه‌ها و رستوران‌ها

در هر سفری، غذاها و نوشیدنی‌های خاص اون منطقه تجربه کامل‌تری از آن شهر و کشور به ما می‌دهد. گاهی هم انقدر فضای یک کافه رستوران خاص است که خود مهم‌ترین بخش تجربه می‌شود. یکی از معروف‌ترین کافه رستوران‌های شهر مسکو Café Pushkin است. بنای این رستوران در سال ۱۷۸۰ ساخته شده است و ابتدا یک داروخانه بوده اما الان تبدیل به این کافه جذاب شده است میزهای کافه وسط یک کتابخانه قدیمی و جذاب چیده شده‌اند و باعث این احساس می‌شود که به دنیای فانتزی هری‌پاتر قدم گذاشته‌اید. اگر اهل دنبال‌کردن بهترین رستوران‌ها باشید، می‌دانید که رستوران White Rabbit با یک ستاره میشیلن در مسکو، جزو ۲۰ رستوران برتر دنیا است. البته باید در نظر داشته باشید برای رفتن به چنین رستورانی، باید از مدت‌ها قبل جای خود را رزرو کرده باشید. پس اگر تجربه این رستوران برایتان مهم است، قبل از نهایی‌کردن تاریخ بلیط مسکو به فکر رزرو باشید! در مسکو چندین رستوران با منوی گرجستانی نیز وجود دارند که می‌توانید پس‌از امتحان‌کردن سوپ بروشت و پلمنی روسی، خاچاپوری مخصوص گرجستان را هم در این شهر تجربه کنید. علاوه‌بر موارد ذکر شده، شما می‌توانید با توجه به ذائقه و سلیقه و بودجه خودتان از بین گزینه‌های متنوع غذا و نوشیدنی در مسکو انتخاب کنید و لذت ببرید.

از پرسه‌زدن در پارک‌ها تا اسکیت روی یخ

اگر ترجیح می‌دهید شب را در فضای باز سپری کنید، پرسه‌زدن در پارک‌ها می‌تواند گزینه مناسبی باشد. باغ آرمیتاژ یکی از پارک‌های نسبتاً کوچک اما جذاب مسکو است که تئاترها و فیلم‌های مختلفی در آن به نمایش در می‌آید و شما می‌توانید علاوه‌بر لذت‌بردن از طبیعت، فیلم و تئاتر نیز تماشا کنید. با توجه به آب و هوای سرد روسیه، مخصوصاً اگر بلیط مسکو را برای زمستان خریده باشید و به دنیال یک تفریح خاص باشید، چندین پیست یخ برای اسکیت در این شهر وجود دارد که می‌توانید اسکیت‌کردن در فضای باز را تجربه کنید. یکی از بزرگ‌ترین رینگ‌ها در اروپا با مساحت ۲۰.۰۰۰ متر مربع و گنجایش ۴۵۰۰ نفر در پارک نمایشگاه دست‌آوردهای اقتصاد ملی VDNKh قرار دارد. اطراف این پیست یخ بزرگ، نورپردازی‌های جذابی قرار گرفته که اسکیت‌کردن در شب را هیجان‌انگیز می‌کند. در این پارک چندین فواره معروف به نام‌های فواره دوستی و فواره مردم نیز وجود دارد که جزو نمادهای مسکو هستند. دیدن این پارک باشکوه و قسمت‌های مختلف آن می‌تواند برنامه جالبی برای یک روز کامل باشد. اگر اهل طبیعت باشید، علاوه‌بر موارد بالا پارک‌ها، باغ‌ها و تپه‌های زیاد دیگری در مسکو وجود دارد که با رفتن به آن‌ها می‌توانید طبیعت و گونه‌های پرندگان و حیوانات روسیه را نیز ببنید. از جمله آن‌ها پارک سوکولنیکی، پارک ملی روسیه و تپه پوکلونایا هستند.

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