دستگیری ۸ قاچاقچی مواد مخدر توسط مرزبانان خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید شجاع از کشف بیش از ۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و هروئین، از ۸ قاچاقچی طی چند عملیات جداگانه در حوزه استحفاظی تایباد خبر داد و اظهار کرد: مرزبانان حوزه استحفاظی هنگ تایباد طی ۳ عملیات جداگانه موفق شدند تعداد ۱۲۵ بسته مواد مخدر از نوع تریاک و هروئین به وزن ۱ کیلو و ۴۵۶ گرم که به صورت آب بندی شده بود را از ۳ قاچاقچی مواد مخدر کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی افزود: مرزبانان این حوزه مرزی در عملیات‌هایی دیگر به ۵ تبعه افغان مشکوک شده و توانستند مقدار ۴ کیلو و ۸۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک و هروئین را که در کفش خود جاساز کرده بودند را کشف کنند.

وی بیان کرد: در عملیات‌های انجام شده ۸ قاچاقچی دستگیر و همراه با مقدار ۵ کیلو و ۵۳۶ گرم مواد مخدر جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی الصلاح شدند.

شجاع ضمن قدردانی از تلاش مرزبانان، مبارزه با قاچاق مواد مخدر را از اولویت‌های این فرماندهی دانست و افزود: امروز مرزبانان مجاهد بیش از هر زمانی آمادگی و توان پاسخگویی به هر گونه تجاوز و تعرض به خاک میهن عزیزمان را دارند و اجازه انجام اعمال خلاف قانون را به مخلان نظم و امنیت نمی‌دهند.