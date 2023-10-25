حمید پرورشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه نگهداری راه‌ها یکی از وظایف اصلی ادارات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است، اظهار کرد: هدف از نگهداری راه، تقلیل میزان خرابی، افزایش عمر راه‌ها و کاهش هزینه‌های استهلاک وسایل نقلیه است.

وی از اجرای پنج پروژه در راه‌های استان خبر داد و گفت: این پروژه‌ها در مجموع با اعتباری بالغ بر ۱۰۴ میلیارد تومان اجرا می‌شود.

این مسئول توضیح داد: پروژه اول لکه‌گیری و روکش آسفالت ۴.۵ کیلومتر از محور فشند در شهرستان ساوجبلاغ است که انتهای جاده طالقان- هشتگرد را به آزادراه کرج- قزوین وصل می‌کند.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: پروژه دوم روکش آسفالت محور بادامک به طول چهار کیلومتر در لاین رفت و برگشت است که اجرای آن از شهریورماه سال جاری آغاز شده است.

پرورشی با بیان اینکه پروژه دیگر روکش آسفالت محور کردان به برغان به طول ۲.۵ کیلومتر است که در حال اجراست افزود: این سه پروژه در قالب یک قرارداد با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان اجرا می‌شود.

این مسئول گفت: پروژه دیگر شامل تعریض و بهسازی سه راهی آتشگاه به برغان است که اجرای آن از خردادماه سال جاری به طول ۱۱ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۵۳ میلیارد تومان آغاز شده است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز، همچنین به تعریض و بهسازی محور سعیدآباد در شهرستان ساوجبلاغ اشاره کرد و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۰.۵ میلیارد تومان از اواخر خردادماه جاری آغاز شده است و به مدت ۱۸ ماه ادامه دارد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه اجرای پروژه‌های راهداری منوط به تخصیص به موقع اعتبار است، گفت: امیدواریم با تحقق به موقع اعتبار پروژه‌های مذکور هرچه زودتر به پایان برسد تا مسیر ارتقای ایمنی راه‌های استان هموارتر شود.