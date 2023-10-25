خبرهای خوبی در حوزه راه و شهرسازی خواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیأت دولت در روز چهارشنبه (۳ آبان ۱۴۰۲) در جمع خبرنگاران در خصوص سفر اخیر خود به ارمنستان گفت: در سفر یک روزه به ارمنستان قراردادی به ارزش ۲۱۰ میلیون دلار توسط بخش خصوصی ما به امضا رسید که امضای چنین قراردادی را با این ابعاد توسط بخش خصوصی کم نظیر است.

وی افزود: در آینده خبرهای خوب دیگری در حوزه راه و شهرسازی خواهیم داشت که توسط بخش خصوصی در پروژه‌های راهسازی و مسکن با کشورهای همسایه در بخش تولید مسکن و راه سازی به امضا خواهد رسید و اطلاع رسانی خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: تا امروز ۳۲۵ هزار قطعه زمین شهری به مردم تقدیم شده و جمعاً یک میلیون قطعه زمین شهری و روستایی تا پایان سال تقدیم مردم می‌شود.

بذرپاش تاکید کرد: به دنبال آن بودیم که تعرفه ترانزیتی و عوارض جاده‌ای خود را با ارمنستان به صفر برسانیم و آمادگی این کار را داشتم ولی طرف ارمنستانی اعلام کرد که برای مدت کوتاهی نیازمند زمان است تا مراحل قانونی و اخذ مجوزها را در داخل کشور خود انجام دهد این در حالی است که در سال

حدود ۲۶ هزار خودرو از ایران به ارمنستان رفت و آمد دارند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های ساخت مدرسه در ارمنستان بیان داشت: کشور ارمنستان پروژه بزرگی در حوزه ساخت مدرسه تعریف کرده و در خواست کردند شرکت‌های خوب ایرانی که در حوزه مدرسه‌سازی فعال هستند را معرفی کنیم. ساخت حدود ۴۰۰ مدرسه در دستور کار دولت ارمنستان قرار دارد.

وی افزود: از وزیر آموزش و پرورش درخواست کردیم که سازمان نوسازی مدارس که ظرفیت خوب و تجربه خوبی در حوزه ساخت مدرسه دارند را برای اجرای این پروژه معرفی کند که شرکت‌هایی که طرف قرارداد با سازمان نوسازی هستند نسبت به عملیات ساخت اقدام کنند.

بذرپاش اظهار داشت: ساخت مسکن فرهنگیان با همراهی وزارت آموزش و پرورش و مسکن دانشگاهیان با همراهی وزارتخانه‌های بهداشت و علوم و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی برنامه ریزی شده است. بخشی از اراضی این پروژه‌ها را خود همین دستگاه‌ها با اولویت اعضای هیأت علمی و کارمندان آنها و نیز ساخت خوابگاه متأهلی تهیه خواهند کرد.

عملکرد تقریباً صفر بانک‌های خصوصی در نهضت ملی مسکن

وی ادامه داد: عملکرد بانک‌های خصوصی در نهضت ملی مسکن تقریباً صفر بوده است.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: محور دیگر مذاکرات ما فعالیت شرکت‌های ایرانی در کشور ارمنستان است. یکی از مشکلات آنها ضمانت‌نامه بانکی بود که همواره در این زمینه دچار مشکل می‌شدند که این موضوع نیز تا حدود زیادی مرتفع شد.

بذرپاش افزود: در نهایت یک بانک در کشور ارمنستان و یک بانک ایرانی برای اینکه بتوانند مشکلات برای شرکت‌های فعال در حوزه زیرساختی و اقتصادی کشور ارمنستان مرتفع کنند مشخص و در این رابطه توافق انجام شد.

وی با بیان اینکه احداث پل در گذرگاه مرزی موضوع دیگر مذاکرات بود، گفت: اکنون یک پل میان ما و ارمنستان برقرار است اما به دلیل ظرفیت کم در این حجم از تردد جوابگوی همه نیازهای کشور نیست.