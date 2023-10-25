اجتماع «من هم یک مادرم» در گرگان برگزار می شود

حجت‌الاسلام سید جواد محمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری اجتماع «من هم یک مادرم» در گرگان خبر داد و افزود: این اجتماع روز جمعه ۵ آبان ساعت ۱۰ صبح در مصلای بزرگ گرگان برگزار می‌شود.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرگان با بیان اینکه این اجتماع در حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین به ویژه مادران و کودکان این دو سرزمین برگزار می‌شود، گفت: در این اجتماع بانوان گرگان دور هم جمع می‌شوند تا حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی را محکوم کنند.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه اسلامی حضور بانوان در عرصه‌های مختلف اجتماعی اتفاقات مهمی را رقم زده است و همان طور که امام خمینی (ره) فرمودند از دامن زن، مرد به معراج می‌رود.