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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۱۰

رییس اداره تبلیغات اسلامی گرگان:

اجتماع «من هم یک مادرم» در گرگان برگزار می شود

اجتماع «من هم یک مادرم» در گرگان برگزار می شود

گرگان- رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرگان از برگزاری اجتماع «من هم یک مادرم» در این شهرستان خبر داد.

حجت‌الاسلام سید جواد محمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری اجتماع «من هم یک مادرم» در گرگان خبر داد و افزود: این اجتماع روز جمعه ۵ آبان ساعت ۱۰ صبح در مصلای بزرگ گرگان برگزار می‌شود.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرگان با بیان اینکه این اجتماع در حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین به ویژه مادران و کودکان این دو سرزمین برگزار می‌شود، گفت: در این اجتماع بانوان گرگان دور هم جمع می‌شوند تا حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی را محکوم کنند.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه اسلامی حضور بانوان در عرصه‌های مختلف اجتماعی اتفاقات مهمی را رقم زده است و همان طور که امام خمینی (ره) فرمودند از دامن زن، مرد به معراج می‌رود.

کد مطلب 5921351

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