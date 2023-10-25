۱۸۷ نفر برای انتخابات مجلس از استان سمنان نام نویسی کردند

احمد ریواده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از نام نویسی ۱۸۷ نفر تا پایان ششمین روز از مهلت قانونی نام نویسی انتخابات مجلس شورای اسلامی از چهار حوزه انتخابیه استان سمنان خبر داد و بیان کرد: تنها امروز برای نام نویسی قطعی فرص باقی است.

وی با بیان اینکه در حوزه انتخابیه سمنان، مهدیشهر و سرخه ۵۴ نفر، در شاهرود و میامی ۴۵ نفر، در گرمسار و آرادان ۵۱ نفر و در دامغان ۳۷ نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی نام نویسی کردند، افزود: ۱۶۹ مرد و ۱۸ زن تا روز یکی به پایانی نام نویسی، در انتخابات ثبت نام کردند.

رئیس ستاد انتخابات استان سمنان گفت: مدرک ۳۶ نفر دکتری، ۱۳۸ نفر کارشناسی ارشد، ۱۱ نفر کارشناسی (جانباز و رزمنده) و دو نفر نیز حوزوی قید شده است همچنین استاد دانشگاه ۱۶ نفر در بین داوطلبان ۷۵ نفر کارمند، ۱۸ نفر شغل، آزاد، ۱۵ نفر فرهنگی، ۲۸ نفر بازنشسته، ۲۰ نفر سایر، سه نفر نماینده مجلس، دو نفر روحانی، پنج نفر وکیل یا قاضی و دو نفر نظامی و سه نفر پزشک هستند.

ریواده ادامه داد: ۳۰ تا ۴۰ سال ۵۰ نفر، بین ۴۱ تا ۵۰ سال ۷۰ نفر، بین ۵۱ تا ۶۰ سال ۴۷ نفر، ۶۱ تا ۷۰ سال ۱۹ نفر و ۷۱ تا ۷۵ سال یک نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی که اسفندماه امسال برگزار می‌شود نام نویسی کرده‌اند.