اعمال محدودیت های ترافیکی در راه های مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام مرکز مدیریت راه‌ها، در جاده کندوان: آمد وشد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز سوم آبان، از مرزن آباد به کرج و تهران ممنوع می‌شود و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ تا ۲۴ همان روز از کرج میدان امیرکبیر و آزادراه تهران – شمال به مرزن آباد یکطرفه خواهد شد.

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز جمعه ۵ آبان ماه، از کرج و ابتدای آزادراه تهران – شمال به مرزن آباد ممنوع بوده و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ تا ۲۴ همان روز از مرزن آباد به کرج و تهران یکطرفه خواهد بود.

همچنین در محور هراز، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ تا ۲۲ روز جمعه ۵ آبان ماه در صورت سنگین بودن بار ترافیکی از شمال به جنوب به صورت یکطرفه خواهد بود.

محدودیت تردد وسیله نقلیه سنگین

در جاده کندوان، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از جاده کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع و در جاده هراز نیز تردد همه تریلرها از جاده هراز کماکان ممنوع است.

تردد همه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز و همچنین از ساعت ۶ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه ۴ و ۵ آبان از جاده هراز ممنوع است.

اجرای محدودیت‌های مذکور منوط به افزایش حجم تردد در محورها خواهد بود و با توجه به شرایط ترافیکی محورها هرگونه تغییر در ساعت و با نحوه اجرا محتمل خواهد بود.

مسافران و رانندگان می‌توانند برای آگاهی از آخرین وضعیت راه‌ها، انسدادها یا محدودیت‌های احتمالی تردد و شرایط جوی به سایت www.۱۴۱.ir مراجعه کنند و یا با تلفن گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه مازندران با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.

مازندران ۱۰ هزار و ۷۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که از طریق سه محور چالوس، هراز و سوادکوه به پایتخت، جاده کیاسر به استان سمنان، رامسر به استان گیلان و گلوگاه به استان گلستان متصل می‌شود.