آرش بهاروند احمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیشیابی از استقرار جوی نسبتاً پایدار در منطقه البرز مرکزی است.
وی بیان کرد: به موجب آن بعضی ساعات وزش باد و افزایش غبار و کاهش موقت کیفیت هوا همچنین در ارتفاعات روند افزایش دما پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز قسمتی تا نیمهابری همراه با وزش باد و غبار محلی و به تدریج صاف است، بیان کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۲۴ درجه سانتیگراد و کمترین دمای هوا ۱۰ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۱۲ کیلومتر بر ثانیه است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارههای هواشناسی فردا آسمان البرز صاف تا قسمتی و در بعضی ساعات همراه با غبار محلی است.
بهاروند احمدی به پیشبینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۲۵ درجه سانتیگراد و کمینه دما ۱۱ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۵ متر بر ثانیه است.
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