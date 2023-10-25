۱۵ باند سازمان یافته جرائم در سیستان وبلوچستان متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دوستعلی جلیلیان صبح امروز چهار شنبه در حاشیه نمایش اقتدار و دستاوردهای اجرای هفتمین مرحله طرح عملیاتی رعد نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان، در جمع اصحاب رسانه حاضر شد و افزود، این طرح، با هدف برقراری نظم و امنیت و آرامش عمومی و ضربه زدن به کانون جرایم در سیستان و بلوچستان برگزار شده، آمار جرایم در حوزه‌های مختلف برابر تجزیه، تحلیل و رصد انجام شده به نسبت گذشته، کاهش چشم گیری داشته و بر این اساس هم اکنون امنیت قابل قبولی در سیستان و بلوچستان حاکم است.

این مقام ارشد نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان، اضافه کرد: در طی روند اجرای این طرح ،۸۲۰ متهم دستگیر، ۱۵ باند سازمان یافته انواع جرایم متلاشی و همچنین ۱۸۸ قبضه انواع سلاح غیرمجاز جنگی و ۲.۵ تن انواع مواد مخدر در سطح سیستان و بلوچستان کشف و ضبط شده است.

وی تاکید کرد: پنج نفر از اشرار و قاچاقچیان مسلح در این مرحله دستگیر شدند و دو نفر نیژ به هلاکت رسیده‌اند.

جلیلیان گفت: ارزش اموال مکشوفه در فضای حقیقی، بیش از ۸۰ میلیارد تومان برآورد شده و در فضای سایبری نیز ۸۵ مورد برخورد قضائی در طی اجرای این طرح انجام شده که منجر به تشکیل پرونده شده است.

وی اظهار کرد: در حوزه ایجابی و اقناعی نیز ۷۰ درصد از پرونده‌ها که جنبه عمومی جرم نداشته و قابل گذشت بودند، با استفاده از مشاوران خبره، منجر به مصامحه شده است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در حوزه جذب پلیس افتخاری نیز در شش ماه اول امسال، هزار و ۸۱۲ نفر جذب شده‌اند که در فعالیت‌های پلیسی ارائه خدمت می‌کنند.

وی در ادامه از تداوم طرح‌های عملیاتی و ضربتی و فوریتی پلیس در سیستان و بلوچستان خبر داد و تأکید کرد: طرح‌های عملیاتی در راستای برقراری نظم و امنیت و آرامش شهروندان اجرا می‌شوند، تمام تلاش ما در نیروی انتظامی این است که احساس امنیت در جای جای استان حاکم شود.

جلیلیان گفت: مخلان نظم و امنیت و هنجارشکنان باید بدانند که این استان جای امنی برای آن‌ها نیست و قاطعانه و به حکم قانون با آن‌ها برخورد خواهیم کرد.