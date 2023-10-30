ماراتن نامزدهای انتخابات مجلس در سمنان/ ۲۵۲ نفر پشت خط استارت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفند ماه امسال همراه با نمایندگی مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود و استان سمنان چهار کرسی در خانه ملت خواهد داشت کرسی‌هایی که حالا در اختیار خانی از شاهرود و میامی، علیزاده از دامغان، مطهری از گرمسار و آرادان و گلرو از سمنان، مهدیشهر و سرخه قرار دارد.

با اتمام نام نویسی ۲۵۲ نفر داوطلب ثبت نام کردند که برای نخستین بار در استان سمنان نام ۲۸ زن هم در بین ثبت نام کنندگان دیده می‌شود موضوعی که در سنوات قبل با این کیفیت دیده نمی‌شد. نکته قابل توجه دیگر، حضور قابل توجه جوانان زیر ۴۰ سال در انتخابات است که این هم پدیده نو برای دیار قومس محسوب می‌شود.

ثبت نام نامزدها

رئیس ستاد انتخابات استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در حوزه سمنان، مهدیشهر و سرخه ۷۶ نفر نام نویسی کردند، افزود: در شاهرود و میامی ۶۶ نفر، گرمسار و آرادان ۵۷ نفر و در دامغان ۵۳ نفر نام نویسی خود را قطعی کردند.

احمد ریواده با بیان اینکه ۲۲۴ نفر از داوطلبان مرد و ۲۸ نفر زن هستند، تاکید کرد: مدرک ارائه شده از سوی ۵۱ نفر دکتری، ۱۸۶ نفر کارشناسی ارشد، ۱۲ نفر کارشناسی (جانباز و رزمنده) و سه نفر هم حوزوی بوده است.

وی با اشاره به حضور پرشور و چشم گیر جوانان برای انتخابات گفت: بین سنین ۳۰ تا ۴۰ سال ۷۲ نفر، ۴۱ تا ۵۰ سال ۹۰ نفر، ۵۱ تا ۶۰ سال ۶۱ نفر، ۶۱ تا ۷۰ سال ۲۸ نفر و ۷۱ تا ۷۵ سال یک نفر نام نویسی کرده است. همچنین در بین ثبت نام کنندگان استاد دانشگاه ۲۶ نفر، کارمند ۹۴ نفر، آزاد ۳۰ نفر، فرهنگی ۱۹ نفر، بازنشسته ۳۸ نفر، سایر ۲۸ نفر، نماینده مجلس سه نفر، روحانی سه نفر، وکیل یا قاضی پنج نفر، نظامی، دو نفر و پزشک چهار نفر دیده می‌شود.

نکات نام نویسی

یک کارشناس سیاسی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره تحلیل ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه استان سمنان گفت: در نخستین مرحله ثبت نام ۲۹۰ نفر نام نویسی کردند و تا شاهد نام نویسی ۲۵۲ نفر هستیم به عبارت دیگر هنوز ۴۰ نفر دیگر هستند که نام نویسی برای انتخابات نکرده‌اند که امکان دارد یا نقصان مدارک داشته و یا خودشان تمایلی به شرکت ندارند.

مهدی اسماعیلی با بیان اینکه نکته قابل توجه دیگر این است که استان سمنان چهار نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد و هر چهار نفر نیز نام نویسی کردند در نتیجه همه مالکان کرسی‌های فعلی انتخابات مجلس در رقابت جدید هم حضور دارند.

وی افزود: نکته سوم اما این است که تا روز پنجم ثبت نام قطعی تنها ۱۱۹ نفر نام نویسی کرده بودند اما یکباره در روز ششم آمار به ۱۸۷ نفر رسید و این نشان می‌دهد که همچنان این فرهنگ همه کارها برای روز آخر، در ساحت سیاسی استان سمنان هنوز وجود دارد و در نتیجه امکان دارد امروز هم شاهد خلق یک شگفتی باشیم و خیل عظیمی از افرادی که کد رهگیری دارند، نام نویسی کنند.

امکانات مهیا شده است

استاندار سمنان اما در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از مهیا شدن امکانات و جانمایی شعبه‌های صدوق رأی همچنین تأمین نیازهای صندوق‌ها به خصوص زیرساخت‌های ارتباطی، اینترنت، خودرو.... خبر داد و گفت: همه چیز آماده برگزاری انتخابات است.

سید محمدرضا هاشمی با بیان اینکه دوره‌های آموزشی خوبی برای ناظران و مجریان انتخابات در استان شروع و قانون جدید انتخابات که برخی اصلاحیه‌هایی داشته، ابلاغ شده است، تاکید کرد: بازدیدهایی از حوزه‌های انتخاباتی و شهرستانی صورت گرفته تا زیرساخت‌های مورد نیاز تأمین شود.

وی با بیان اینکه در زمینه پوشش اینترنت، پشتیبانی آمادگی اقلام مورد نیاز انتخابات و … خوشبختانه آمادگی خوبی وجود دارد و هیچ دغدغه‌ای در این زمینه نداریم، اضافه کرد: سه اصل را ستاد انتخابات استان در نظر دارد که نخستین آنها رعایت بی طرفی است، اصل دیگر افزایش مشارکت مردم و اصل سوم نیز امنیت و سلامت انتخابات است که در این راستا برنامه‌ریزی خوبی صورت گرفته است.

ماجرای حساب تجاری چیست؟

یکی از اصلاحیه‌های جدید قانون انتخابات این است که باید هزینه کرد نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی روشن شود در نتیجه حساب تجاری باید از سوی آنها معرفی شود. رئیس ستاد انتخابات سمنان درباره این امر به خبرنگار مهر، می‌گوید: حساب تجاری در واقع برای روند شفاف سازی انتخابات و هزینه‌های انتخاباتی فرد نامزد قید شده است.

محمد بهرامی با بیان اینکه تمام هزینه‌های انتخاباتی افراد باید از همین حساب‌ها هزینه شود تا شفاف سازی درستی را شاهد باشیم، بیان کرد: درج حساب تجاری برای نامزدهای انتخابات مجلس طبق قانون ضروری بوده و تمام نامزدها باید هزینه‌های تبلیغات خود را در این حساب درج کنند.

مؤلفه‌های انتخابات

رئیس ستاد انتخابات گرمسار نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، برقراری امنیت و برگزاری انتخابات سالم را دو وظیفه ذاتی ستاد انتخابات دانست و افزود: برنامه‌ریزی خوبی در شهرستان گرمسار برای برگزاری انتخابات صورت گرفته و جلسات متعددی در این ارتباط در دست برگزاری است.

رضا خانی امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت را چهار مؤلفه انتخابات با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و بیان کرد: در شهرستان گرمسار و آرادان بر اساس برنامه زمان بندی شده بلاغی از سوی وزارت کشور، فرآیندها در حال انجام است تا بتوانیم مؤلفه‌های مذکور را جامه عمل بپوشانیم.

وی ادامه داد: پیش ثبت نام نامزدها به عنوان نخستین گام در حوزه انتخابیه گرمسار و آرادان به خوبی انجام شد و مرحله بعد تعیین هیئت اجرایی انتخابات بود که خوشبختانه گرمسار به عنوان نخستین شهرستان استان این اقدام را نیز صورت داد تا همه چیز آماده انتخابات شود.

مشارکت نیازمند اطلاع رسانی به مردم

رئیس ستاد انتخابات شهرستان شاهرود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ارائه خدمات دولت برای کارگزاران در راستای اطلاع رسانی، رسالت و وظیفه دولتمردان است، گفت: امسال انتخابات را در پیش‌رو داریم و از این رو بیش از هر زمان باید بتوانیم در راستای امید افزایی اطلاع رسانی اقدامات را صورت دهیم.

ابوطالب جلالی با بیان اینکه مشارکت نیازمند انتقال کارکردها و خدمات نظام به مردم است، تاکید کرد: باید از ظرفیت رسانه‌ها استفاده شود تا خدمت‌هایی که صورت گرفته، اعلام شود.

علیرضا آشوری فرماندار و رئیس ستاد انتخابات میامی هم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌های برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در این شهرستان گفت: ۱۷ صندوق در بخش کالپوش و ۳۳ صندوق در بخش میامی و مرکزی تدارک دیده خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۳۱۲ رأی اولی در شهرستان میامی شناسایی شده است، تاکید کرد: یکی از برنامه‌های ما در ستاد انتخابات در کنار آماده سازی صندوق‌ها، جلسات اندیشه ورز و.... برگزاری جشن تکلیف سیاسی برای جوانان میامی با هدف انگیزه بخشی است.

مشارکت بالای مردم

بعد از نام نویسی تا زمان آغاز رقابت‌های انتخاباتی آن چیزی که اهمیت دارد مشارکت است محمد کریمی کارشناس ارشد علوم سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: یکی از عواملی که می‌تواند مشارکت را افزایش دهد، ارائه گزارش عملکرد از اقدامات انجام شده و تلاش‌ها برای کارهای ماندگاری در هر سه قوه است تا بتوانیم مقوله دلگرمی را در بین مردم تقویت کنیم.

کریمی با بیان اینکه یکی از ملاک‌هایی که می‌تواند مشارکت را تقویت کند، تبیین اهمیت حضور در انتخابات است، بیان کرد: صندوق رأی بهترین ظرفیت برای رقم زدن آینده است به عبارت دیگر اگر مردم از وضعیت کنونی رضایت دارند باید مشارکت داشته باشند تا شرایط ماندگار باشد و بتوان مسیر درست را ادامه داد اگر از شرایط ناراضی هستند اتفاقاً بازهم این مشارکت است که می‌تواند شرایط را تغییر دهد پس در هر دو صورت نیاز به مشارکت مردم احساس می‌شود.

وی با بیان اینکه باید برای مشارکت مردم تلاش بیشتری کرد چرا که در سال‌های اخیر مشکلات به خصوص در حوزه اقتصادی برای مردم بیشتر شده است، افزود: باید امید افزایی را در جامعه داشت همچنین تلاش کرد تا مزیت‌های مشارکت به مردم بیان شود در این بین اقشار تأثیرگذار از هنرمند و ورزشکار، روحانی، دانشگاهی و رسانه‌ها و… بسیار اهمیت دارند.

مشارکت مردم استان سمنان

آنطور که حسین شجاعی دبیر ستاد انتخابات استان سمنان اعلام کرده نرخ مشارکت مردم استان در انتخابات در سال‌های بعد از انقلاب به طور متوسط ۷۱.۵ درصد بوده است. این نشان می‌دهد که مردم همواره پای صندوق‌ها حاضر هستند و رأی خود را به حساب نامزدهای دلخواه شأن واریز کرده اند.

از سوی دیگر میزان مشارکت در انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی در استان سمنان حدود ۴۸ درصد بود و این در حالی بود که مردم استان نسبت به میانگین کشوری شش الی هفت درصد بیشتر هم پای صندوق‌ها حضور پیدا کرده بودند.

در نهایت باید گفت طبق اعلام ستاد انتخابات کشور نام نویسی انتخابات خبرگان از چهاردهم آبان ماه آغاز و داوطلبان یک هفته فرصت دارند تا نام نویسی کنند. استان سمنان یک کرسی در این مجلس دارد که سال‌ها است در اختیار آیت الله شاهچراغی بوده و امسال باید دید که آیا وی در این انتخابات نام نویسی خواهد کرد یا خیر؟