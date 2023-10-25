  1. سیاست
  2. مجلس
۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۵۴

جزییات برنامه هفتم توسعه؛

امکان استعلام برخط وضعیت مالی مدعیان ورشکستگی فراهم می‌شود

امکان استعلام برخط وضعیت مالی مدعیان ورشکستگی فراهم می‌شود

طبق مصوبه مجلس، امکان استعلام برخط و آنی از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی در خصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی در دوایر اجرای احکام ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، سوم آبان ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند پ ماده ۱۱۳ این لایحه موافقت کردند.

پ- امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) در خصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکومٌ‌علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکومٌ‌به و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت را برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند.

کد مطلب 5921376
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها