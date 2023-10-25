به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رمضانی صبح چهارشنبه با حضور در اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و شرکت در جلسه مدیران دستگاه‌های و بانک‌های خدمات‌رسان استان البرز بر ضرورت تسریع در فراهم آوری مقدمات برگزاری آئین تشییع و تدفین شهید گمنام در محوطه مجموعه فرهنگی و ورزشی کارگران امام خمینی (ره) کرج تاکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت تکریم و تعظیم مقام شامخ شهیدان گفت: شهرستان کرج شهدا و ایثارگران ارزشمندی را برای صیانت از تمامیت ارضی و حیثیت این کشور تقدیم انقلاب اسلامی کرده است و امروز این عزت و سربلندی ما در گرو جانفشانی‌های این شهداست و برای پاسداشت و یادمان این عزیزان باید همه تلاش خود را به کار ببریم.

فرماندار کرج خاطرنشان شد: بخشی از مقدمات مربوط به تشییع و تدفین شهید گمنام در محوطه مجموعه فرهنگی و ورزشی کارگران امام خمینی ره که به همت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز پیگیری شده است و باید همه دستگاه‌های خدمات رسان برای ایجاد فضایی معنوی جهت استفاده مردم، امکانات خود را بسیج کنند.

وی گفت: با توجه به کم بودن فرصت زمانی برای اجرای این برنامه، لازم است دستگاه‌های دارای وظیفه در این امر، به صورت ویژه نسبت به انجام وظایف محوله در این خصوص اقدامات لازم معمول و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس نیز برنامه ریزی های مورد نظر جهت برپایی هر چه باشکوه تشییع و تدفین شهید عزیز گمنام در کرج را صورت دهد.

در این جلسه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز و هر یک مدیران مجموعه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان به تشریح اقدامات صورت گرفته در این خصوص پرداختند.