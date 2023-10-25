ناشران فعال در حوزه چاپ و نشر قرآن کریم معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کرمی مدیرکل صدور مجوز و ارزیابی ناشران قرآن کریم در خصوص ناشران فعال در حوزه چاپ و نشر قرآن گفت: از اواخر بهمن ماه ۱۳۹۸ هجری شمسی، به لطف و یاری خداوند متعال و با تلاش تعداد ۱۳۵ ناشر دلسوز حوزه چاپ و نشر قرآن کریم، علیرغم آثار منفی ویروس منحوس کرونا بر حوزه نشر مکتوب و با وجود تمامی سختی‌ها و تنگناهای اقتصادی، بحمدالله شاهد چاپ و عرضه کلام الله مجید در کشور، با تنوع در خط، ترجمه، قطع، صفحه آرایی و… بوده ایم.

کرمی گفت: در همین راستا و طبق گزارشات احصاء شده، در بازه زمانی یاد شده، ناشرانی حضور پرشور و چشمگیری‌تری داشته اند؛ از جمله انتشارات آئین دانش، پیام عدالت و اسوه که از لحاظ شمارگان چاپ، بیشترین آمار مربوطه را به خود اختصاص داده اند، همچنین انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه، به نشر، اسلامی، اجوَد، تلاوت، خواجه عبدالله انصاری و نسیم حیات را می‌توان از دیگر فعالان این حوزه برشمرد.

وی ادامه داد: نکته قابل توجه در مبحث چاپ قرآن کریم در کشور، چاپ قرآن کریم در انواع قطع‌ها، خطوط، ترجمه و ویژگی‌های مختلفی همچون مصحف التجوید، لفظ جلاله رنگی و … می‌باشد که آمار مربوط به ناشرانی که از نظر تنوع در چاپ پیشتاز هستند بدین ترتیب است:

نشر پیام عدالت با ۶۷ عنوان، نشر اسوه با ۳۹ عنوان، نشر آئین دانش با ۱۵ عنوان، انتشارات نسیم حیات و نشر احسان با ۱۴ عنوان، نشر اجود با ۱۱ عنوان، انتشارات به نشر و نشر آراز بیکران با ۹ عنوان، نشر اسلامی با ۸ عنوان، نشر آبراه و انتشارات مشهور با ۶ عنوان و نشر خواجه عبدالله انصاری، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن کریم و انتشارات قلم بصیر با چاپ ۵ عنوان.

مدیرکل صدور مجوز و ارزیابی ناشران قرآن کریم در ادامه افزود: در طی این مدت ناشران قرآن کریم از ۳۴ ترجمه در چاپ قرآن‌ها استفاده کرده اند که بیشترین آمار آن با ۱۲۸ مجوز مربوط به ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان در شمارگان ۹۶۰ هزار نسخه، ۵۷ مجوز با ترجمه استاد مهدی الهی قمشه ای در شمارگان ۴۸۰ هزار نسخه و ۹ مجوز با ترجمه آیت الله ناصر مکارم شیرازی در شمارگان ۱۱۷ هزار نسخه می‌باشد. وی در ادامه گفت: در این مدت ۱۷۱ مجوز چاپ قرآن کریم بدون ترجمه به شمارگان ۱.۵۸۹.۹۰۰ نسخه نیز صادر شده است.

مدیرکل صدور مجوز و ارزیابی ناشران قرآن کریم در ادامه افزود: ناشران طی این بازه زمانی، مجوز چاپ قرآن کریم را با قلم‌های رایانه‌ای برگرفته از خطوط: عثمان طه، نیریزی، مرکز طبع و نشر قرآن کریم، گام الکترونیک، قلم برتر، واضح و امیر و کتابت خوشنویسانی همچون عثمان طه، سیدعبدالمهدی حسن زاده، مصطفی اشرفی زنجانی، احمد نیریزی، محمدحسین یزدی، محسن عبادی، علی عبدالحسین زاده، منوچهر نوح سرشت و غلامرضا صفامهدوی، دریافت کرده اند که ۳۳۵ مجوز برای شمارگان ۲۴۷ هزار نسخه به خط عثمان طه، ۴۰ مجوز برای شمارگان ۲۰۷ هزار نسخه با قلم رایانه‌ای و ۲۱ مجوز برای شمارگان ۹۴ هزار نسخه به خط استاد سیدعبدالمهدی حسن زاده صادر شده است.

کرمی در پایان ضمن قدردانی از فعالان حوزه چاپ و نشر قرآن کریم گفت: لازم است عموم ناشران و کاتبان محترم این حوزه، قبل از اقدام به هرگونه سرمایه گذاری در عرصه چاپ و نشر قرآن کریم، با معاونت نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم، طرح موضوع و مشورت کرده و پس از اخذ نظرات کارشناسی، ضمن آشنایی کامل با ضوابط چاپ و نشر در کشور، نسبت به این امر مقدس اهتمام ورزند.