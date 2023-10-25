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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۰۱

دبیر ستاد انتخابات استان یزد:

۲۳۹ نفر از یزد در انتخابات مجلس دوازدهم ثبت‌نام قطعی کردند

۲۳۹ نفر از یزد در انتخابات مجلس دوازدهم ثبت‌نام قطعی کردند

یزد-  دبیر ستاد انتخابات استان یزد از ثبت نام قطعی ۲۳۹ نفر از حوزه های انتخابیه استان یزد در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر داد.

سعید رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت نام ۲۳۹ نفر در چهار حوزه انتخابیه استان یزد برای نامزدی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ۲۰ نفر از این تعداد از جمعه بانوان استان هستند.

وی یادآور شد: از حوزه انتخابیه یزد، اشکذر و زارچ ۱۱۶ نفر، از حوزه انتخابیه ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم، مهریز و مروست ۵۰ نفر، از حوزه انتخابیه تفت و میبد ۴۳ نفر و از حوزه انتخابیه اردکان ۳۰ نفر ثبت نام قطعی انجام داده اند.

رستگاری در مورد سطح تحصیلات افراد ثبت نام شده نیز بیان کرد: ۹ نفر تحصیلات حوزوی، ۳۹ نفر دارای مدرک دکتری، ۱۸۵ نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و ۶ نفر نیز دارای مدرک کارشناسی هستند.

گفتنی است؛ بیش از ۷۷۰ نفر در یزد در مرحله پیش ثبت نام نامزدی انتخابات مجلس، ثبت نام کرده بودند.

کد مطلب 5921392

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