سعید رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت نام ۲۳۹ نفر در چهار حوزه انتخابیه استان یزد برای نامزدی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ۲۰ نفر از این تعداد از جمعه بانوان استان هستند.

وی یادآور شد: از حوزه انتخابیه یزد، اشکذر و زارچ ۱۱۶ نفر، از حوزه انتخابیه ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم، مهریز و مروست ۵۰ نفر، از حوزه انتخابیه تفت و میبد ۴۳ نفر و از حوزه انتخابیه اردکان ۳۰ نفر ثبت نام قطعی انجام داده اند.

رستگاری در مورد سطح تحصیلات افراد ثبت نام شده نیز بیان کرد: ۹ نفر تحصیلات حوزوی، ۳۹ نفر دارای مدرک دکتری، ۱۸۵ نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و ۶ نفر نیز دارای مدرک کارشناسی هستند.

گفتنی است؛ بیش از ۷۷۰ نفر در یزد در مرحله پیش ثبت نام نامزدی انتخابات مجلس، ثبت نام کرده بودند.