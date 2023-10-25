۱۹۴ مانور پدافند غیرعامل در مازندران برگزار می شود

حمید بخشی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیش از ۶۰۰ عنوان برنامه هفته پدافند غیرعامل در استان اجرا می‌شود، افزود: کارکرد حوزه پدافند غیرعامل مشتمل بر اقدامات غیرمسلحانه ای است که منجر به افزایش پایداری و کاهش آسیب پذیری می‌شود.

وی افزود: از مجموع برنامه‌های این هفته ۱۹۴ عنوان مانور، ۱۰ همایش تخصصی، ۵۲ نشست و جلسه علمی از جمله برنامه‌ها است.

وی با بیان این که برای فرهنگ سازی در مدارس استان زنگ پدافند غیرعامل در استان نواخته شد، اظهار داشت: ۸۷ عنوان بازدید از تأسیسات و زیرساخت‌ها از دیگر برنامه‌های این هفته است.

بخشی با بیان این که زیرساخت‌های مازندران برای جمعیت استان طراحی شده است، رشد و افزایش ورود گردشگران در ایام عید و تابستان را سبب تضعیف زیرساخت‌ها دانست و گفت: این مسئله سبب فرسایش تدریجی زیرساخت‌ها می‌شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری مازندران یادآور شد: در استان بیش از ۷۰۰ حلقه آب آشامیدنی وجود دارد و برای ارتقای سطح پایداری باید نیمی از این زیرساخت‌ها به مولدهای برق مجهز شوند.

وی خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌ها برای اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل در استان شد و گفت: حداقل برای خرید ۲۵۰ ژنراتور و مولد برق به ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.