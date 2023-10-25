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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۱۰

راهپیمایی حمایت از مردم فلسطین در اهواز برگزار شد

راهپیمایی حمایت از مردم فلسطین در اهواز برگزار شد

اهواز- راهپیمایی باشکوه مردم اهواز در راستای محکومیت جنایات جنگی و حمله وحشیانه رژیم جعلی صهیونیستی به مردم غزه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه راهپیمایی مردم اهواز در راستای محکومیت جنایات صهیونیست‌ها و حمایت از مردم مظلوم فلسطین از میدان مولوی آغاز شده و به خیابان سلمان فارسی در حال برگزاری است.

راهپیمایان در این مراسم با سردادن شعار «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» نسبت به جنایات اسرائیل غاصب در غزه علیه مردم مظلوم به ویژه کشتن زنان و کودکان بی گناه واکنش نشان دادند.

تاکنون بسیاری از مردم جهان در کشورهای مختلف با برگزاری تجمعات اعتراضی به جنایات رژیم صهیونیستی واکنش نشان دادند.

اشغالگران صهیونیست چند روز گذشته بیمارستان المعمدانی در غزه را بمباران کردند و در نتیجه این اقدام جنایت‌کارانه و بر اساس اعلام منابع خبری بیش از یک هزار فلسطینی در این بیمارستان به شهادت رسیدند که تعداد زیادی از این شهدا زنان و کودکان هستند.

کد مطلب 5921401

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