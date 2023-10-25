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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۰۸

در حاشیه جلسه هیات دولت؛

اسلامی: ساخت نیروگاه کارون آغاز شده است

اسلامی: ساخت نیروگاه کارون آغاز شده است

رئیس سازمان انرژی اتمی، با بیان اینکه نیروگاه کارون یک نیروگاه ۳۰۰ مگاواتی هسته‌ای است، گفت: کار این نیروگاه آغاز شده و قراردادهای ساخت داخلی تجهیزات منعقد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت گفت: اجرای سند ۲۰ ساله سازمان انرژی اتمی، چرخه سوخت هسته‌ای و توسعه فعالیت‌های صنعت معدنی را در دستور کار داریم و روز گذشته عملیات بهره برداری دوازدهمین معدن را در آذربایجان غربی آغاز کردیم.

وی افزود: این فعالیت یک سرمایه گذاری ۵ هزار میلیاردی برای استخراج مواد پرتوزا است.

رئیس سازمان انرژی اتمی، درباره ساخت نیروگاه کارون گفت: کار این نیروگاه آغاز شده و قراردادهای ساخت داخلی تجهیزات منعقد شده است. این نیروگاه ۳۰۰ مگاواتی هسته‌ای است که باید برای فعالیت‌های پیش نیاز آن، آب و برق آنجا را تأمین می‌کردیم و ساخت یک نیروگاه ۲۴ مگاواتی سی اچ پی و آب شیرین کن را انجام می‌دادیم که در دست اجرا قرار دارد.

کد مطلب 5921403
رامین عبداله شاهی

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