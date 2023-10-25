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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۱۲

پُل طبیعت به مناسبت هفته بیمه سلامت آبی می شود

پُل طبیعت به مناسبت هفته بیمه سلامت آبی می شود

پُل طبیعت امشب به مناسبت هفته ملی بیمه سلامت به رنگ آبی در می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، پل طبیعت امشب به مناسبت هفته بیمه سلامت و همزمان با روز ملی بیمه سلامت (سوم آبان) به رنگ سازمانی سازمان بیمه سلامت ایران، آبی رنگ می‌شود.

هر ساله به مناسبت سالروز تصویب قانون بیمه همگانی هفته اول آبان ماه به مناسبت هفته ملی بیمه سلامت در نظر گرفته می‌شود.

قانون بیمه همگانی سلامت مصوب سوم آبان سال ۷۳ است و پس از آن، سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف شد که اقشار فاقد بیمه را تحت پوشش قرار دهد. تاکنون و به دنبال این مصوبه سازمان بیمه سلامت ایران گروه‌های نیازمند و آسیب پذیر بسیاری از جامعه را تحت پوشش بیمه قرار داده است. به طوری که در حال حاضر حدود ۳۳ میلیون نفر به صورت رایگان تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران قرار دارند.

کد مطلب 5921409
حبیب احسنی پور

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