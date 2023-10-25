شورای امنیت توانایی ایجاد صلح پایدار در جهان را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت گفت: متأسفانه شاهد کشتار بی رحمانه غیرنظامیان توسط رژیم صهیونیستی با حمایت ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی هستیم.

وی‌افزود: امروز اثبات شد که برخی نهادهای بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل با این مدل حق وتو، توانایی ایجاد صلح پایدار را در جهان ندارند.

بهادری جهرمی تاکید کرد: فقط در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۷۰۰ نفر از غیرنظامیان در فلسطین کشته شدند که عموماً زنان و کودکان بوده‌اند و تاریخ نمی‌تواند آن را فراموش کند.

وی با اشاره به کشورها و مجامع بین المللی اذعان داشت: لازم است نهادهای بین‌المللی و کشورها، تدبیر عاجلی برای این حجم از وحشی‌گری رژیم صهیونیستی داشته باشند.

سخنگوی دولت با اشاره به حضور استاندار خراسان شمالی در جلسه هیأت دولت، اظهار داشت: وی گزارش مفصلی درباره تولید، طرح‌های آبی، مسکن، جوانان، اشتغال و موضوعات اولویت دار استان و موانع و مسائل استان ارائه داد.

بهادری جهرمی ادامه داد: دولت امروز با تصویب آئین نامه اجرایی ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق موافقت کرد تا شرایطی را برای صنایع بزرگ و انرژی بر فراهم کرد تا در احداث نیروگاه‌های حرارتی مشارکت کنند. این صنایع انرژی‌بر مکلف شدند حداقل ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و تجدیدپذیر ایجاد کنند. مشوق‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شد تا سودآوری و انگیزه لازم برای این صنایع ایجاد شود و حرکت جهشی در تولید برق اتفاق بیفتد. امکان فروش برق تولیدی این نیروگاه‌ها برای همین صنایع سرمایه‌گذار مورد استفاده قرار می‌گیرد و امکان فروش به سایر صنایع وجود دارد.

وی اظهار داشت: مصوبه دیگری برای تأمین منابع خرید برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر، پیش بینی شد تا از محل صرفه‌جویی مصرف انرژی همین نیروگاه، منابعی پیش‌بینی شود و در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد تا از آن محل تأمین هزینه برق صورت گیرد که کمک کند به پایداری و نظم بیشتر در تأمین هزینه برق مصرفی نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا سرمایه‌گذاری در این حوزه با توجیه اقتصادی مناسب‌تری همراه خواهد کرد.

سخنگوی دولت با اشاره به وعده دولت در مورد اختصاص شیر به مدارس دولتی در سراسر کشور، بیان داشت: امروز دولت منابع لازم و محل تأمین این منابع برای اختصاص شیر به مدارس دولتی را پیش‌بینی کرد.