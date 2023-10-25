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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۱۳

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

میلاد رمضانی در پارادوومیدانی به مدال برنز رسید

میلاد رمضانی در پارادوومیدانی به مدال برنز رسید

ملی پوش پارادوومیدانی ایران در چهارمین دوره بازیهای پاراآسیایی مدال برنز دو ۴۰۰ متر را به خود اختصاص داد.

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، رقابت های دوومیدانی چهارمین دوره بازیهای پاراآسیایی که از صبح امروز چهارشنبه در ورزشگاه مرکزی شهر هانگژو چین آغاز شده است، با رقابت دوندگان در دو ۴۰۰ متر مردان پیگیری شد.

در این ماده میلاد رمضانی در فینال کلاس T۲۰ به رقابت با حریفان خود پرداخت و در شرایطی که بخش زیادی از مسابقه را پیش بود، در مترهای آخر توانش را از دست داد و با زمان ۵۰.۴۳ در رده چهارم ایستاد اما پس از بررسی داوران و تایید خطای ملی پوش اندونزی، میلاد رمضانی به عنوان نفر سوم و دارنده مدال برنز معرفی شد.

کد مطلب 5921411

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