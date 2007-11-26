اتوبوسرانی بوشهر را به حال خود رها نکرده ایم

شاهپور رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: تعهد شهرداری پرداخت ماهیانه 20 میلیون تومان به سازمان اتوبوسرانی است که در هشت ماه اول امسال، 120 میلیون تومان به حساب این شرکت پرداخت شده است.

وی بیان داشت: این موضوع نشان دهنده توجه شهرداری در حد امکانات و بضاعتش به سازمان اتوبوسرانی است.

رجایی ادامه داد: با توجه به مشکلات موجود، جو اتوبوسرانی بوشهر ملتهب است و ما نیز به صورت جدی پیگیر مشکلات اتوبوسرانی این شهر هستیم.

وی همچنین از وضعیت نامعلوم 519 چک از سال 83 و 84 در شهرداری خبر داد و اظهار داشت: شهرداری با ایجاد سامانه ای هوشمند، وضعیت مطالبات خود از افراد حقیقی و دستگاه های اداری را به صورت جدی پیگیری می کند.