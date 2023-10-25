به گزارش خبرنگار مهر، داود منظور در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت، گفت: ما در بودجه به لحاظ آنچه مصوب شده کسری نداریم، اما منابعی که در بودجه تصویب شده تماماً تحقق پیدا نکرده است و تا پایان سال هم پیش‌بینی می‌کنیم که برخی منابع ما تحقق پیدا نمی‌کند. از جمله اینکه ما در ارتباط با منابع نفتی پیش‌بینی در قانون بودجه این بوده که قیمت نفت ۸۵ دلار فرض شده که در بسیاری از ماه‌های سال عملاً رخ نداده است‌.



رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: میزان صادرات هم بالاتر از ظرفیت قابل‌تحقق، پیش‌بینی شده است. بنابراین ما در موضوع درآمد نفتی شاهد عدم تحقق نسبت به آنچه در قانون پیش‌بینی شده، هستیم. وزارت نفت تمام ظرفیت صادراتی خود را به کار گرفته است که نسبت به سال گذشته جهش قابل‌توجهی دارد اما بیش‌برآورد در درآمدهای نفتی باعث شده ما عملاً در بودجه قدری ناتراز شویم. تلاش می‌کنیم با ابزارهایی مثل تخصیص این ناترازی را مدیریت کنیم.



وی افزود: ما به هیچ‌وجه نه می‌توانیم از بانک مرکزی و بانک‌ها استقراض کنیم و نه این کار را انجام می‌دهیم. البته اختیارات قانونی داریم و می‌توانیم از سپرده‌های شرکت‌های دولتی استفاده کنیم. اگر در یک ماه نیاز باشد از این منابع استفاده می‌کنیم و حداکثر تا دو ماه بعد آن میزان را بازمی‌گردانیم.