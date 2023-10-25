انجام ۲۹۲۹ عملیات امداد و خدمات امدادی در مهرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، رییس سازمان امداد و نجات، با اشاره به انجام ۲۹۲۹ مورد عملیات و خدمات امداد و نجات در مهرماه ۱۴۰۲، گفت: بر پایه اطلاعات ثبت شده توسط مراکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) طی این مدت زمان با حضور نجاتگران جمعیت هلال‌احمر به ۸۷۶۸ نفر خدمات امداد و نجات ارائه شد، ۱۲۸۹ نفر مصدوم و بیمار در سوانح مختلف به مراکز درمانی انتقال، ۱۶۷۳ نفر مصدوم و بیمار در محل حادثه خدمات درمانی پیش بیمارستانی دریافت کردند.

وی ادامه داد: بر پایه داده‌های ثبت شده در سامانه DMIS ، در یک ماه گذشته، امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر با برپایی چادرهای امدادی و مکان‌های اسکان اضطراری، ۱۶۵۳ نفر از افراد آسیب‌دیده را اسکان اضطراری دادند و ۴۴۵ نفر از آسیب‌دیدگان در سوانح جاده‌ای، کوهستان، سیل و محیط‌های آبی با حضور به موقع نجاتگران جمعیت هلال‌احمر نجات یافته و به مناطق امن و یا مراکز درمانی منتقل شدند.

محمودی افزود: در ۳۰ روز گذشته و در سطح کشور، ۲۳۳۷ مورد عملیات امداد و نجات (شامل سوانح ترافیکی، جوی، کوهستان، صنعتی – کارگاهی و …) به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ رشد ۷ درصدی پیدا کرده است. ۵۹۲ مورد خدمات مناسبتی و مراجعات حضوری را شامل می‌شود.

اصفهان، دارای بیشترین عملیات امداد و نجات مهر ماه ۱۴۰۲

رییس سازمان امدادونجات گفت: عملیات جاده‎‌‎ای بیشترین تعداد عملیات‌های امدادی مهرماه ۱۴۰۲ را به خود اختصاص داده است. ۵۹ درصد از عملیات‌های انجام شده در مهرماه مختص انجام عملیات جاده‌‎ای است. انجام خدمات مناسبتی و مراجعات حضوری، ۲۰ درصد، عملیات شهری، ۸ درصد، عملیات‌های کوهستان، صنعتی، محیط‌های آبی و سایر عملیات هر کدام ۲ درصد و عملیات جوی - اقلیمی نیز یک درصد از انجام عملیات‌های امدادی در مهرماه را به خود اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: بر پایه داده‌های ثبت شده در سامانه DMIS سازمان امداد و نجات، بیشترین عملیات امدادی، در استان‌های اصفهان، مازندران و فارس به ترتیب با انجام ۲۸۸، ۱۷۳ و ۱۴۳ عملیات بوده است.

محمودی با اشاره به این که در مهرماه امسال، در محورهای برون شهری کشور، ۱۷۲۹ مورد عملیات امداد و نجات در سوانح جاده‌ای توسط نجاتگران، به انجام رسیده است، افزود: در این مدت زمان، ۹۶۱ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شد، درمان ۳۱۸ مصدوم در محل حادثه انجام و رهاسازی ۳۱۹ مصدوم محبوس شده در خودرو، طی ۳۰۹ عملیات نجات فنی انجام شده است.

وی گفت: بر این اساس، بیشترین عملیات امداد و نجات جاده‌ای در استان‌های اصفهان با انجام ۲۰۸ عملیات، فارس با انجام ۱۰۷ و گلستان با انجام ۱۰۶ عملیات بوده است.

رییس سازمان امدادونجات ادامه داد: بررسی‌های آماری ماه‌های گذشته و تفسیر این آمار نشان می‌دهد که در استان‎‌های اصفهان و فارس، بیشترین عملیات امداد و نجات جاده‌ای انجام شده است. نسبت طول جاده‌‎ای، خودرو و عامل انسانی، مهمترین دلیل تصادفات هستند، ما در استان‌های اصفهان و فارس، بیشترین سهم جاده را داریم، عامل انسانی مانند خستگی و عدم رعایت نکات ایمنی هم مزید بر علت شده است تا آمار انجام عملیات برون شهری در این استان‌ها زیاد باشد.

رشد ۲.۵ درصدی عملیات امداد و نجات در محیط‌های آبی کشور

محمودی افزود: طی ۳۰ روز گذشته و در مهرماه، در ارتفاعات کوهستانی و مناطق جنگلی کشور ۱۷۷ مورد عملیات امداد و نجات توسط نجاتگران جمعیت هلال‌‎احمر به انجام رسیده است که طی این مدت زمان، ۹۱ نفر نجات و به مناطق امن انتقال، ۴۱ نفر از مصدومین به مراکز درمانی انتقال و ۱۹ نفر در محل حادثه درمان شدند. بیشترین عملیات امداد و نجات در کوهستان و محیط‌های جنگلی در استان‌های فارس، گیلان و تهران با انجام به ترتیب ۲۲، ۱۴ و ۱۲ عملیات بوده است.

وی با اشاره به رشد ۳ برابری عملیات و خدمات امداد و نجات در حوادث جوی- اقلیمی‌گفت: در مهر ۱۴۰۲، در ۱۱ استان (۴۰ شهرستان) به دلیل وقوع رگبارهای شدید باران، وزش شدید باد و … به ۳۶۵۰ نفر آسیب‌دیده خدمات امدادی مورد نیاز ارائه شده است. طی این مدت زمان ۴۸ نفر اسکان اضطراری یافتند و ۴۳ نفر گرفتار در سیلاب پس از نجات به مناطق امن انتقال پیدا کردند. در مهر امسال، در سطح کشور با بکارگیری ۶۴ موتورپمپ و لجنکش بیش ۱۲۵ واحد مسکونی از آب تخلیه شد. بیشترین امدادرسانی به آسیب‌دیدگان سوانح جوی در استان‌های کرمان با امدادرسان به ۲۷۰۴ نفر، گلستان، با امدادرسانی به ۲۸۹ نفر و خراسان شمالی با امدادرسانی به ۲۸۶ نفر بوده است.

رییس سازمان امداد و نجات ادامه داد: در مهر ۱۴۰۲، در محیط‌های آبی ۹ استان کشور ۴۷ مورد عملیات نجات و امداد توسط نجاتگران جمعیت هلال احمر در سواحل دریاها، رودخانه‌ها، دریاچه پشت سد و آب بندان، استخر کشاورزی و … به انجام رسیده است که طی این مدت زمان، ۱۴ نفر نجات و به مناطق امن انتقال، ۳ نفر از مصدومین به مراکز درمانی انتقال و ۱۴۱ نفر در محل حادثه درمان شدند. انجام عملیات امداد و نجات در محیط‌های آبی در مهرماه امسال، نسبت به ماه سال گذشته، ۲.۵ درصد افزایش داشته است.