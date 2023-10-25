  1. استانها
  2. قم
۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۴۳

دادستان عمومی و انقلاب قم خبر داد؛

دستگیری سه متهم نگهداری و خرید و فروش ۶۴۰ قطعه سکه عتیقه در قم

دستگیری سه متهم نگهداری و خرید و فروش ۶۴۰ قطعه سکه عتیقه در قم

قم- دادستان عمومی و انقلاب قم از دستگیری سه متهم نگهداری و خرید و فروش ۶۴۰ سکه عتیقه در قم خبر داد و گفت: این سکه‌ها مربوط به دوره افشاریه، زندیه، صفویه و قاجاریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب با اشاره به رصد اطلاعاتی و شناسایی فنی این متهمان با تلاش‌های پلیس اطلاعات فراجا گفت: متهمان در منزلی در قم در حال خرید و فروش سکه‌ها بودند که توسط پلیس دستگیر شدند و به منظور تکمیل تحقیقات در شعبه ۲۷ دادیاری استان برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شد.

این مقام قضایی با اشاره به ماده ۵۶۲ و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بیان داشت: هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی فرهنگی و خریدو و فروش اموال حاصل از کاوش و حفاری جرم است و اقدام برای قاچاق آن‌ها نیز از مصادیق قاچاق کالای ممنوع بوده و مطابق قانون شامل مجازات می‌شود.

کد مطلب 5921472

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها