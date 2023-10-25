۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۰۲

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان:

کشتی حامل بیش از ۴۵ هزار تن گندم در بندر امام پهلو گرفت

اهواز- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: کشتی حامل ۴۵ هزار و ۲۰۰ تن گندم در اسکله ۱۶ بندر امام پهلو گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، امید جهان نژادیان پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای از ورود کشتی گندم به استان خوزستان خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر این کشتی در پایانه تخصصی بندر امام پهلو گرفته است.

وی با بیان اینکه این محموله گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران از کشور روسیه خریداری شده است، اظهار کرد: واردات غلات مورد نیاز کشور با هدف تأمین پایدار این کالای اساسی و در راستای بالا بردن ضریب امنیت غذایی صورت انجام می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: کشتی victory حامل ۴۵ هزار و ۲۰۰ تن گندم است که پس از تخلیه به انبار ذخیره سازی استاندارد منتقل خواهد شد.

کد خبر 5921480

