پاس قوامین برای دیدارهای خانگی پیکان آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پیکان تهران در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر در ورزشگاه پاس قوامین از حریفان خود میزبانی می‌کند.

با این حال۲۰ مهرماه و به دلیل آماده نبودن چمن این ورزشگاه، رضا پارسا مدیرعامل مؤسسه فرهنگی ورزشی آموزشی پاس تهران با ارسال نامه به باشگاه پیکان اعلام کرد که به دلیل بازسازی چمن، نمی‌تواند بازی این تیم مقابل پرسپولیس را میزبانی کند.

همین موضوع باعث شد تا پیکانی‌ها در استان قزوین میزبان این دیدار شوند. با گذشت بیش از دو هفته، حالا زمین چمن این ورزشگاه در شرایط مناسبی قرار گرفته و آماده میزبانی از حریفان پیکان در لیگ برتر است. این در حالی است که باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال به دلیل کیفیت پایین زمین چمن ورزشگاه آزادی در هفته‌های اخیر با چالش‌هایی مواجه بوده‌اند اما مدیران ورزشگاه پاس قوامین توانستند در مدت زمان کوتاه چمن ورزشگاه را آماده رقابت‌های لیگ برتر کنند.

تیم‌های پیکان و مس رفسنجان شنبه ۶ آبان و در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۸ و در ورزشگاه پاس قوامین به مصاف هم خواهند رفت.