  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۳۵

پاس قوامین برای دیدارهای خانگی پیکان آماده شد

پاس قوامین برای دیدارهای خانگی پیکان آماده شد

به دنبال بازسازی صورت گرفته در چمن ورزشگاه پاس قوامین، این ورزشگاه از این پس برای برگزاری دیدارهای خانگی پیکان در لیگ برتر مشکلی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پیکان تهران در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر در ورزشگاه پاس قوامین از حریفان خود میزبانی می‌کند.

با این حال۲۰ مهرماه و به دلیل آماده نبودن چمن این ورزشگاه، رضا پارسا مدیرعامل مؤسسه فرهنگی ورزشی آموزشی پاس تهران با ارسال نامه به باشگاه پیکان اعلام کرد که به دلیل بازسازی چمن، نمی‌تواند بازی این تیم مقابل پرسپولیس را میزبانی کند.

همین موضوع باعث شد تا پیکانی‌ها در استان قزوین میزبان این دیدار شوند. با گذشت بیش از دو هفته، حالا زمین چمن این ورزشگاه در شرایط مناسبی قرار گرفته و آماده میزبانی از حریفان پیکان در لیگ برتر است. این در حالی است که باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال به دلیل کیفیت پایین زمین چمن ورزشگاه آزادی در هفته‌های اخیر با چالش‌هایی مواجه بوده‌اند اما مدیران ورزشگاه پاس قوامین توانستند در مدت زمان کوتاه چمن ورزشگاه را آماده رقابت‌های لیگ برتر کنند.

تیم‌های پیکان و مس رفسنجان شنبه ۶ آبان و در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۸ و در ورزشگاه پاس قوامین به مصاف هم خواهند رفت.

پاس قوامین برای دیدارهای خانگی پیکان آماده شد

کد مطلب 5921485
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها