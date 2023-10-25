  1. استانها
  2. البرز
۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۵۹

سرپرست معاونت استانداری البرز خبر داد؛

پیگیری راه‌اندازی نمایشگاه بین المللی کرج

پیگیری راه‌اندازی نمایشگاه بین المللی کرج

کرج- سرپرست معاونت اقتصادی استانداری البرز ضمن بازدید از نمایشگاه بین المللی کرج از پیگیری و ضرورت همکاری دستگاه‌ها برای راه‌اندازی کامل نمایشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله افضلی پیش از ظهر چهارشنبه بازدید از نمایشگاه بین المللی واقع در جاده کیانمهر به ماهدشت ضمن تاکید بر پیگیری ویژه جهت راه اندازی و تکمیل آن اظهار کرد: وجود نمایشگاه بین‌المللی در کرج اثرگذاری بسیاری در ایجاد بازار رقابتی، ارتقا شرکت‌ها، افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصولات دارد.

وی با تاکید براینکه نمایشگاه بین المللی نه تنها برای استان بلکه در راستای پیشرفت صنعت کشور مهم است، ادامه داد: پیگیری و دستورات لازم جهت تسهیل و تسریع در رفع مشکلات جهت راه اندازی سریع‌تر نمایشگاه صادر شده است.

گفتنی است که نمایشگاه دائمی و بین المللی کرج در جاده کیانمهر به ماهدشت روبروی فرودگاه پیام در زمینی به مساحت ۵ هزار متر سوله (٢٧ هکتار محوطه) جانمایی، طراحی و احداث شده و با دستور ویژه استاندار ضمن همکاری دستگاه‌های مرتبط، راه اندازیِ کاملِ نمایشگاه در دستور کار معاونت اقتصادی استانداری البرز قرار گرفته است.

کد مطلب 5921490

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها