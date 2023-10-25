به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله افضلی پیش از ظهر چهارشنبه بازدید از نمایشگاه بین المللی واقع در جاده کیانمهر به ماهدشت ضمن تاکید بر پیگیری ویژه جهت راه اندازی و تکمیل آن اظهار کرد: وجود نمایشگاه بین‌المللی در کرج اثرگذاری بسیاری در ایجاد بازار رقابتی، ارتقا شرکت‌ها، افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصولات دارد.

وی با تاکید براینکه نمایشگاه بین المللی نه تنها برای استان بلکه در راستای پیشرفت صنعت کشور مهم است، ادامه داد: پیگیری و دستورات لازم جهت تسهیل و تسریع در رفع مشکلات جهت راه اندازی سریع‌تر نمایشگاه صادر شده است.

گفتنی است که نمایشگاه دائمی و بین المللی کرج در جاده کیانمهر به ماهدشت روبروی فرودگاه پیام در زمینی به مساحت ۵ هزار متر سوله (٢٧ هکتار محوطه) جانمایی، طراحی و احداث شده و با دستور ویژه استاندار ضمن همکاری دستگاه‌های مرتبط، راه اندازیِ کاملِ نمایشگاه در دستور کار معاونت اقتصادی استانداری البرز قرار گرفته است.