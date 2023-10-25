به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جودو گرند اسلم امارات که در شهر ابوظبی جریان دارد، مهدی فتحی پور در وزن ۸۱- کیلوگرم به مصاف «خوبتسوف» قهرمان سال ۲۰۱۷ اروپا از روسیه رفت و در نهایت مبارزه را به حریف عنوان دار خود واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

او در نخستین مبارزه هم نتیجه را به حریف خود واگذار کرده بود.

روز گذشته نیز در وزن ۶۶- کیلوگرم که ۲۹ جودوکار حضور داشتند، ابوالفضل محمودی پس از یک دور استراحت، به مصاف نماینده مغولستان رفت و در نخستین مبارزه شکست خورد. هدایت تیم ملی جودو بزرگسالان بر عهده حسین قمی است.

این اولین حضور جودوکاران ایران در مسابقات تور جهانی بعد از پشت سر گذاشتن دوران تعلیق چهار ساله بود.