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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۲۸

جودو گرند اسلم امارات؛

فتحی‌پور از جدول مسابقات حذف شد

فتحی‌پور از جدول مسابقات حذف شد

مهدی فتحی‌پور دومین نماینده ایران در مسابقات گرنداسلم امارات با شکست برابر نماینده روسیه از جدول مسابقات خارج شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جودو گرند اسلم امارات که در شهر ابوظبی جریان دارد، مهدی فتحی پور در وزن ۸۱- کیلوگرم به مصاف «خوبتسوف» قهرمان سال ۲۰۱۷ اروپا از روسیه رفت و در نهایت مبارزه را به حریف عنوان دار خود واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

او در نخستین مبارزه هم نتیجه را به حریف خود واگذار کرده بود.

روز گذشته نیز در وزن ۶۶- کیلوگرم که ۲۹ جودوکار حضور داشتند، ابوالفضل محمودی پس از یک دور استراحت، به مصاف نماینده مغولستان رفت و در نخستین مبارزه شکست خورد. هدایت تیم ملی جودو بزرگسالان بر عهده حسین قمی است.

این اولین حضور جودوکاران ایران در مسابقات تور جهانی بعد از پشت سر گذاشتن دوران تعلیق چهار ساله بود.

کد مطلب 5921510

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    نظرات

    • IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      1 0
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      آقای کیومرث هاشمی تا چه زمانی میخواهید تماشاگر شکستهای جودو باشید ؟
    • IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      1 0
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      دارنده مدال برنز جهانی جودو به رشته کوراش می پیوندد (محمدی بریمانلو ) عضو تیم ملی به تیم ملی نابینایان میپیوندد و طلای پارا جودو میگیرد (وحیدنوری ) ، جودوکاران به آلیش و جوجیتسو میروند ، ملی پوشان جودو به کشورهای خارجی میروند ، بنظر شما این فدراسیون جودو ضعیف عمل نمیکند ؟

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