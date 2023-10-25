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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۱۰

در هفته اخیر انجام شد؛

توزیع ۳۰۰ تن شکر در واحدهای بنکداری شهر قزوین

توزیع ۳۰۰ تن شکر در واحدهای بنکداری شهر قزوین

قزوین- مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از آغاز توزیع ۳۰۰ تن شکر در واحدهای بنکداری شهر قزوین طی چند روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید زمانی از آغاز توزیع ۳۰۰ تن شکر در واحدهای بنکداری شهر قزوین طی چند روز گذشته خبر داد و اظهار کرد: این میزان شکر در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت و حمایت از شهروندان و مصارف خانوار توزیع شده است.

وی افزود: این میزان شکر به صورت فله هر کیلوگرم ۲۸ هزار تومان برای مصرف کنندگان عرضه می‌شود.

زمانی یادآور شد: شهروندان می‌توانند با مراجعه به بنکداری‌های سطح شهر شکر مورد نیاز خود را تهیه نمایند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کارخانه قند در استان قزوین مستقر و فعالیت دارد بنابراین کمبودی در زمینه شکر در استان وجود ندارد.

این مسئول یادآور شد: تأمین به موقع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، قیمت گذاری کالاها و نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی از مهمترین اهداف توزیع کالا با نرخ تنظیم بازار است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده گرانفروشی و یا هر گونه تخلف در واحدهای صنفی و … از طریق سامانه ۱۲۴ نسبت به ثبت شکایت خود اقدام نمایند.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: همچنین در همین راستا ۲۷۰ تن شکر از محل مجوز اداره کل غله و خدمات بازرگانی به واحدهای صنفی قنادان و خبازان تخصیص داده شده و سهمیه هر شهرستان مشخص و ابلاغ شده که در حال تحویل به واحدهای صنفی مربوطه می‌باشد.

کد مطلب 5921514

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