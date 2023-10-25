به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید زمانی از آغاز توزیع ۳۰۰ تن شکر در واحدهای بنکداری شهر قزوین طی چند روز گذشته خبر داد و اظهار کرد: این میزان شکر در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت و حمایت از شهروندان و مصارف خانوار توزیع شده است.

وی افزود: این میزان شکر به صورت فله هر کیلوگرم ۲۸ هزار تومان برای مصرف کنندگان عرضه می‌شود.

زمانی یادآور شد: شهروندان می‌توانند با مراجعه به بنکداری‌های سطح شهر شکر مورد نیاز خود را تهیه نمایند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کارخانه قند در استان قزوین مستقر و فعالیت دارد بنابراین کمبودی در زمینه شکر در استان وجود ندارد.

این مسئول یادآور شد: تأمین به موقع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، قیمت گذاری کالاها و نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی از مهمترین اهداف توزیع کالا با نرخ تنظیم بازار است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده گرانفروشی و یا هر گونه تخلف در واحدهای صنفی و … از طریق سامانه ۱۲۴ نسبت به ثبت شکایت خود اقدام نمایند.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: همچنین در همین راستا ۲۷۰ تن شکر از محل مجوز اداره کل غله و خدمات بازرگانی به واحدهای صنفی قنادان و خبازان تخصیص داده شده و سهمیه هر شهرستان مشخص و ابلاغ شده که در حال تحویل به واحدهای صنفی مربوطه می‌باشد.