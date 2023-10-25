ضرورت عدم حمایت انتخاباتی از هیچ جبهه، جریان و حزب

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رضانیا در نشست هم اندیشی دهیاران شهرستان همدان گفت: همه ما امانت دار خون هزاران شهیدیم بنابراین، هر فردی در هر جایگاهی از نظام اسلامی قرار دارد، مسئول است و باید پاسخگو باشد.

وی با تاکید بر اینکه اجازه نداریم مسئولیتها را وسیله رسیدن به مطامع شخصی، حزبی و گروهی کنیم، خاطرنشان کرد: همه توجه دولت خدمت صادقانه به آحاد مردم فارغ از هرگونه جناح بندی است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار همدان یادآور شد: دهیاران وظیفه دارند ضمن کمک به بخشداران در برگزاری انتخابات با خدمت به مردم در راستای افزایش مشارکت و حضور در انتخابات کوشا باشند.

رضانیا با اشاره به اینکه موضع دولت مردمی در انتخابات صیانت از آرای مردم است؛ خطاب به دهیاران تاکید کرد: ضمن بی طرفی در مقام مجری انتخابات از هیچ جبهه، جریان و حزبی در انتخابات حمایت نمی‌کنیم.

این مسئول در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه به عنوان مجری و حافظ رأی مردم فرقی نمی‌کند که نام چه کسی از صندوقهای رأی بیرون بیاید، تاکید کرد: رأی مردم به فرموده مقام معظم رهبری حق الناس است.

رضانیا بیان کرد: دهیاران به عنوان عضو خانواده دولت در حیطه مسئولیت خود مسئول اند و از دهیاران که علیرغم همه مشکلات و کمبودها صادقانه به روستاییان خدمت می‌کنند، قدردانی می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه دولت به فرمانداران بخشداران و دهیاران اعتماد کرده و شما انتخاب شده‌اید تا به نحو شایسته خدمتگزار مردم باشید، افزود: این ایام شاهد جنایات غیر انسانی رژیم غاصب صهیونیستی هستیم که سعی دارد در برابر طوفان خروشان جبهه مقاومت و نابودی خویش ایستادگی کند و به یاری خداوند در نهایت جبهه حق در مقابل جبهه کفر و استکبار پیروز است.