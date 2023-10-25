کردستان هفته آینده میزبان رییس جمهور است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان در استان کردستان اظهار کرد: در سفر دور اول رئیس جمهور و هیأت دولت به کردستان شاهد دستاوردهای زیادی برای استان بودیم و در هفته آینده نیز با سفر رئیس جمهور و هیأت دولت در این استان شاهد دستاوردهای بزرگ‌تری خواهیم بود که برای استان رشد و توسعه را به دنبال دارد.

وی افزود: از پروژه‌های مهمی که در این سفر افتتاح می‌شود، راه آهن سنندج- همدان است که سال‌هاست مردم چشم انتظار افتتاح این طرح هستند.

استاندار کردستان تصریح کرد: پروژه عظیم راه آهن همدان – سنندج از پروژه‌هایی است که یک سوم کارهای آن در دولت سیزدهم انجام شده است.

وی افتتاح چندین طرح آبی را نیز از دیگر دستاوردهای سفر رئیس جمهور به استان کردستان دانست و اعلام کرد: استقبال مردمی در سنندج و در یک یا دو شهر دیگر کردستان نیز از دیگر برنامه‌های سفر رئیس جمهور به استان کردستان است که به میزبانی مردم این استان انجام می‌شود.

زارعی‌کوشا به برنامه‌های یوم‌الله ۱۳ آبان در استان پرداخت و عنوان کرد: ۱۳ آبان یک روز تاریخی در تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می‌رود و این روز ویژه در تاریخ انقلاب اسلامی است که علیرغم تمامی رخدادهای تلخی که داشته برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی ما به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: محور این رویدادها انقلاب، شخصیت امام و دشمنی رژیم طاغوت با امام راحل بوده است که بخش عمده‌ای هم به موضوع استکبار و پشتیبانی از دولت‌های مستبد ارتباط داشته است.

زارعی کوشا خواستار مشارکت باشکوه مردم در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان شد و گفت: ما در استان یک برنامه نمادین راهپیمایی داریم و سال گذشته با تمام تهدیدات دشمن، مردم حضور باشکوهی داشتند و امسال نیز باید با تمام توان تلاش کنیم مراسمی در شأن نظام جمهوری اسلامی برگزار کنیم.

وی تصریح کرد: این ایام به عنوان فرصتی برای تبیین و روشنگری وقایع انقلاب است و باید از فضای مدارس برای تبیین وقایع انقلاب اسلامی بهره ببریم.

استاندار کردستان گفت: باید زبان گفت‌وگو با نوجوانان را بلد بود و با تسلط بر موضوعات آنها را با موضوعات و حوادث تاریخی و رویدادهای مهم آشنا کرد.