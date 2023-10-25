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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۲۴

اوجی در حاشیه جلسه دولت اعلام کرد:

آمادگی ایران برای تأمین محصولات پتروشیمی و نیازهای نفتی شانگهای

آمادگی ایران برای تأمین محصولات پتروشیمی و نیازهای نفتی شانگهای

وزیر نفت گفت: به دنبال تأمین محصولات پتروشیمی و سایر محصولات مورد نیاز نفتی کشورهای عضو شانگهای هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه (سوم آبان ۱۴۰۲) دولت در جمع خبرنگاران گفت: امروز بنده به همراه معاون رئیس‌جمهور برای حضور در نخستین جلسه نخست وزیران کشورهای عضو شانگهای عازم این اجلاس هستیم و در آنجا حضور خواهیم یافت.

وی‌افزود: از مهم‌ترین بحث‌ها در این اجلاس موضوع امنیت و ترانزیت انرژی است که می‌تواند توسط کریدور شمال به جنوب کشورمان صورت پذیرد و در آنجا مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.

اوجی با بیان آنکه هم اکنون خطوط انتقال گاز از روسیه به قزاقستان ازبکستان و ترکمنستان دایر است، تاکید کرد: چند ماهی است در خصوص موضوع انتقال انرژی توسط کشورمان در حال بحث و رایزنی با کشورهای مربوطه هستیم و امیدواریم در این سفر دستاوردهای خوبی را در این زمینه داشته باشیم.

وزیر نفت اظهار داشت: با توجه به عضویت ایران و روسیه به عنوان بزرگترین دارندگان ذخایر گاز و نفت جهان عضو کشورهای شانگهای هستند. در عین حال بزرگترین مصرف کنندگان نفت و فراورده‌های نفتی نیز عضو این پیمان هستند لذا در کنار توسعه خطوط ترانزیت انرژی در کریدور شمال جنوب به دنبال تأمین محصولات پتروشیمی و سایر محصولات مورد نیاز نفتی کشورهای عضو شانگهای نیز هستیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای صنعت انرژی کشورمان گفت: خیلی از کشورهای عضو پیمان شانگهای از توانمندی‌های خدمات فنی مهندسی کشورمان در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی آگاه هستند و به دنبال استفاده از ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در این خصوص هستند که ما هم آماده صدور این خدمات به این کشورها هستیم.
 

کد مطلب 5921523
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • گزارشی تهیه فرمایید IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      1 0
      پاسخ
      چرا دولت با واردات کافی موجب صرفه جویی در مصرف روزانه بنزین نمی شود؟ چرا از خیر صادرات این ماده قیمتی دولت صرف نظر کرده با واردات ماشین خوب و با کیفیت

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