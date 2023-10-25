نیروگاه خورشیدی ۱۵ کیلوواتی در آب منطقه ای گلستان اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید بهمنی اظهار کرد: نیروگاه کوچک خورشیدی به قدرت ۱۵ کیلووات با رویکرد رعایت اصول و اهداف پدافند غیرعامل و مدیریت سبز در منابع آب با هزینه‌ای بالغ بر یک و نیم میلیارد تومان اجرایی می‌شود.

وی افزود: انرژی خورشیدی منحصر به فردترین منبع انرژی تجدیدپذیر در جهان و منبع اصلی تمامی انرژی‌های موجود در زمین است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند به اشکال دیگر انرژی تبدیل شود.

رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: استان گلستان با داشتن بیش از ۲۵۰ روز آفتابی، ظرفیت مناسبی برای بهره‌گیری از انرژی خورشیدی دارد.

وی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی ای و پراکندگی روستاها و شهرها استفاده از انرژی خورشیدی یکی از مهمترین عوامل توسعه منابع پایدار منابع آب خواهد بود.

گفتنی است هدف اجرای این طرح، رعایت مبانی و اصول پدافند غیرعامل و مدیریت سبز در ساختمان‌های اداری برای استمرار خدمت است.