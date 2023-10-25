بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های ۲۴ ساعت گذشته تا ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه، اظهار داشت: میزان این بارش‌ها در خرم‌آباد ۴.۶ میلی‌متر، در بروجرد ۱.۸ میلی‌متر، پلدختر ۱.۶ میلی‌متر، کوهدشت ۰.۶، پلدختر. ۱.۶، دورود. ۰.۶، الشتر. ۰۰.۲، ازنا. ۰۰.۱، رومشکان. ۶.۶، «ایمان آباد» ۲.۳، سیلاخور ۲.۰، «ریمله» ۴.۳ و «شول آباد» ۰۰.۱ بوده است.

