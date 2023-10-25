  1. استانها
  2. لرستان
۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۱۹

مدیرکل هواشناسی لرستان مطرح کرد؛

ثبت بیشترین بارندگی‌ها در خرم‌آباد

ثبت بیشترین بارندگی‌ها در خرم‌آباد

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان گفت: بیشترین بارش‌ها در این استان طی ۲۴ ساعت گذشته مربوط به خرم‌آباد بوده است.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های ۲۴ ساعت گذشته تا ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه، اظهار داشت: میزان این بارش‌ها در خرم‌آباد ۴.۶ میلی‌متر، در بروجرد ۱.۸ میلی‌متر، پلدختر ۱.۶ میلی‌متر، کوهدشت ۰.۶، پلدختر. ۱.۶، دورود. ۰.۶، الشتر. ۰۰.۲، ازنا. ۰۰.۱، رومشکان. ۶.۶، «ایمان آباد» ۲.۳، سیلاخور ۲.۰، «ریمله» ۴.۳ و «شول آباد» ۰۰.۱ بوده است.

کد مطلب 5921544

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها