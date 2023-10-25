جوی پایدار در آسمان گلستان حاکم است

اقدس جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیش یابی، امروز با عبور امواج کوتاه و کم دامنه، افزایش ابر، رگبار پراکنده باران به ویژه در نواحی کوهستانی پیش بینی می‌شود.

وی افزود: از پنجشنبه تا اواسط هفته آینده جوی نسبتاً پایدار در استان خواهیم داشت.

کارشناس هواشناسی استان گلستان گفت: از بعدازظهر دوشنبه هفته آینده استان تحت تأثیر سامانه نسبتاً فعال بارشی قرار می‌گیرد.

جعفری با اشاره به اینکه دمای حداقل صبح امروز گرگان ۱۵ درجه گزارش شده است، اظهار کرد: حداکثر دمای امروز گرگان ۲۴ درجه پیش بینی شده است.