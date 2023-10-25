به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم افروغ ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از انتشار فراخوان سی‌وپنجمین جشنواره تئاتر استانی در مردادماه سال جاری، از میان آثار ارسالی تا ۲۰ شهریور ماه به دبیرخانه، ۱۹ گروه از سراسر استان به مرحله بازبینی راه یافتند.

وی بیان کرد: بازبینی این دوره از آثار جشنواره از امروز چهارشنبه سوم آبان آغاز و طی مدت سه روز در ۲ نوبت صبح و عصر تا پنجم آبان انجام خواهد شد.

افروغ افزود: هیأت بازبین این دوره متشکل از علیرضا میرشکاری، لقمان بحرانی و عبدالرضا شنان‌پور است که طبق برنامه دبیرخانه در تاریخ یادشده با حضور در شهرستان‌ها از آثار دیدن خواهند کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر و دبیر سی و پنجمین جشنواره استانی عنوان کرد: سی‌وپنجمین جشنواره تئاتر استانی در دو بخش صحنه‌ای و خیابانی اواخر آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.