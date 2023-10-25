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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۴۶

رییس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور مشهد:

۵۸ دستگاه خودرو متخلف و حادثه ساز در مشهد توقیف شد

۵۸ دستگاه خودرو متخلف و حادثه ساز در مشهد توقیف شد

مشهد- رییس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور مشهد از توقیف ۵۸ دستگاه خودرو متخلف و حادثه‌ساز در مشهد خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا رحیمی از توقیف ۵۸ دستگاه خودرو متخلف و حادثه‌ساز در طرح تشدید برخورد با رانندگان متخلف طی ۲۴ ساعت گذشته در مشهد مقدس خبر داد.

رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور مشهد با بیان آمار تصادفات در ۲۴ ساعت گذشته تصریح کرد: ۴۶۳ تصادف جرحی و خسارتی به وقوع پیوسته است که از این میان، ۴۱۱ فقره خسارتی و ۵۲ فقره جرحی بوده است که در پی وقوع این تصادفات ۵۸ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۴ هزار و ۶۸۶ تخلفات ثبت شده که از این تعداد، ۲ هزار و ۴۲۰ فقره تخلفات حادثه‌ساز بوده است که منجر به توقیف ۵۸ دستگاه خودرو در ۲۴ ساعت گذشته شده است.

کد مطلب 5921568

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