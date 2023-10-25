تکمیل ثبت نام ۱۸ نامزد انتخابات کرسی بهارستان/ ۳ زن ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی سالن جلسات فرمانداری ویژه شاهرود ضمن بیان اینکه طی ششمین روز انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی ۱۸ نفر کاندید شدند، ابراز داشت: از بین این نامزدها ۱۵ نفر مرد و سه نفر زن هستند.

وی افزود: بر اساس مدرک تحصیلی یک نفر لیسانس، ۱۳ نفر فوق لیسانس، یک نفر دکتری و یک نفر تحصیلات حوزوی دارد.

فرماندار شاهرود بابیان اینکه روز اول سه نفر، روز دوم یک نفر، روز سوم ۹ نفر، روز چهارم دو نفر، روز پنجم ۱۲ نفر و روز ششم ۱۸ نفر ثبت نام خود را در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی تکمیل کردند، ابراز داشت: با حسب این آمار تعداد ثبت نام کنندگان در حوزه شاهرود و میامی به ۴۵ نفر رسیده است.

جلالی در ادامه تصریح کرد: از بین ثبت نامی‌ها چهار نفر بین ۳۰ تا ۴۰، هشت نفر بین چهل تا پنجاه، ۳ نفر بین پنجاه تا شصت و سه نفر بین ۶۰ تا ۷۵ سال سن دارند.

وی افزود: تکمیل ثبت نام انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی امروز پایان خواهد یافت و مرحله جدید از سوی وزارت کشور به فرمانداری و استانداری‌ها اعلام خواهد شد.