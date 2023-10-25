کشف ماینرهای قاچاق در کرج

سرهنگ پیمان گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۸ شاهین ویلا با اشراف اطلاعاتی از فعالیت چندین فرد در حوزه استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال مطلع و موضوع را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: در این راستا مأموران ضمن هماهنگی قضائی با اجرای یک طرح ضربتی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی انجام شده ۱۰ عدد ماینر و ۹ عدد پاور ماینر را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج تصریح کرد: در این رابطه دو نفر دستگیر و با معرفی آنان به مراجع قضائی از زیان وارده به ظرفیت برق مورد استفاده عموم مردم جلوگیری شد.

سرهنگ گودرزی خاطرنشان کرد: ارزش کالاهای مکشوفه از سوی کارشناسان حدود ۲ میلیارد ریال برآورد می‌شود.