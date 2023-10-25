نمایشگاه«ایرانی سازان» در ایلام افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر روز چهارشنبه با حضور شهریار عباسی معاون اقتصادی استاندار، دوست‌محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مدیرعامل پتروشیمی ایلام مدیران استانی و مدیران عامل شرکت‌های ساخت داخل آیین افتتاحیه نمایشگاه ایرانی سازان در حال برگزاری است.

بیش از ۶۰ شرکت ساخت قطعات داخلی در این نمایشگاه حضور دارند.

یکی از جانبازان ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس نمایشگاه ایرانی‌سازان را افتتاح کرد.

احداث پارس غربی در استان ایلام یک ضرورت است

مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام در این آیین ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان گفت: امیدواریم این نمایشگاه که برای اولین بار در ایلام افتتاح شده است منبع خیر و برکت برای استان ایلام باشد.

سید غلامحسن گرشاسبی افزود: نمایشگاه خودکفایی و ایرانی سازان شاید این را تداعی کند که تمایل نداریم با دنیا تعامل داشته باشیم ولی اینگونه نیست اعتقادات و روایات دینی به صراحت وظیفه ارتباطی ما را با همه انسانها معلوم کرده است و ما بنا نداریم دور خود پیله ای تنیده و با دنیا ارتباط نداشته باشیم.

وی ادامه داد: ولی اگر بنا بر تحریم باشد چاره ای جز مقاومت برای ما باقی نمی ماند.

گرشاسبی اظهار کرد: هم تحریم و هم جنگ باعث شد ما به خودکفایی برسیم، جنگ نعمت بود تحریم نعمت بود در سالهای گذشته در پتروشیمی ها حتی واشرها که الان به راحتی در کشور ساخته می شوند هم ساخت کشورهای اروپایی بودند و کشورهای دیگر مانند آلمان و ژاپن اجازه نمی دادند مهندسین ما به تجهیزاتشان دسترسی داشته باشند و تنها از مهندسین خود برای تعمیرات و نصب استفاده می کردند.

گرشاسبی افزود: خوشبختانه پتروشیمی ایلام توانست در سال گذشته در بین ۱۶ شرکت زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس رتبه اول را کسب کند که این موفقیت بزرگی است.

وی با تاکید بر اینکه احداث پارس غربی در استان ایلام یک ضرورت است، گفت: استاندار ایلام این دغدغه را دارد که زیر ساخت‌ها را فراهم کند و احداث پارس غربی نیز مستلزم احداث زیرساخت‌ها است و پردیس ها نیز باید فعال شوند.

وی با ذکر این نکته که استانداردهای ساخت داخل باید مدیریت شودگفت: ما باید استاندارد ملی خود را شروع کنیم.

گرشاسبی برپایی اینگونه نمایشگاه را برای استان مفید دانست و ادامه داد: همانگونه که شرکت‌های لوازم خانگی و پوشاک در شهرهای مختلف مکان دائمی دارند ایلام نیز باید مکان دایمی برای احداث اینگونه نمایشگاههایی که در سطح بالاتر برگزار می شوند داشته باشد و برای این کار باید زیر ساخت‌ها فراهم شود.

استان ایلام به بهشت انرژی معروف است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام نیز در این آیین با محکوم کردن کشتار بی‌رحمانه مردم مظلوم غزه گفت: جهان کشتار کودکان غزه را به نظاره نشسته و سکوت کرده است ما این جنایات هولناک را محکوم می کنیم و امیدواریم ریشه ظلم بر مسلمانان خشک شود.

شهریار عباسی افزود: نمایشگاه ایرانی سازان با تکیه بر دانش بومی برپا شده است و شرکت کنندگان این محصولات ارزشمند را در دسترس شرکت‌های تولیدی قرار داده اند.

وی ادامه داد: برپایی این نمایشگاه فرصت مغتنمی را فراهم آورده که صاحبان مشاغل ظرفیت خود را معرفی کنند و ما یک رقابت بسیار سالم را در این حوزه بین تولید کنندگان شاهد هستیم.

وی با تاکید بر اینکه استان ایلام به بهشت انرژی معروف است، گفت: این زمینه در این استان فراهم شده و توسعه استان ایلام منوط به حوزه انرژی است.

عباسی در خصوص مشکلات پتروشیمی دهلران گفت: جلساتی در این زمینه برگزار شده و به زودی مشکلات پتروشیمی دهلران مرتفع می شود.

وی همجواری ایلام با کشور عراق را فرصت مناسبی برای تولید کنندگان دانست که بازاریابی مناسبی برای محصولات خود داشته باشند.

وی اضافه کرد: مرز مهران باعث توسعه مناسبات سیاسی و صنعتی دو کشور ایران و عراق شده است و امیدواریم که این فرصت منجر به عقد قراردادهای مناسبی برای تولیدکنندگان شود.