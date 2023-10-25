بزرگترین مزایده خودرویی کشور در کرمان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی صبح چهارشنبه در مراسم بزرگترین مزایده فروش خودروی ستاد مبارزه با مواد مخدر در کرمان با اشاره به سفر ریاست قوه قضائیه به استان کرمان، و بازدید انجام شده از پارکینگ شورای مواد مخدر استان گفت: امروز ۱۳۶۷ دستگاه خودروی سبک و سنگین به مزایده گذاشته و همه کارهای قانونی آنها نیز انجام شده است.

او با تشریح فرایند اقدامات آماده‌سازی مزایده خودروها اظهار کرد: چند ماه قبل بزرگترین مزایده خودرویی کشور با ۱۰۱۰ دستگاه خودرو برگزار شد که حدود ۷۵ درصد آنها به فروش رسید و امروز بزرگترین مزایده خودرویی کشور در کرمان با دستور ریاست قوه قضائیه آغاز شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن تشکر از نیروهای فراجا در خصوص عملکرد خوب در زمینه مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد: باید همه توان برای مبارزه با باندهای بزرگ گذاشته شود، البته با خرده فروشان نیز مقابله خواهد شد.

حمیدی با بیان این مطلب که امروز ۱۳۶۷ دستگاه خودرو در معرض فروش قرار گرفته، اظهار کرد: در راستای اینکه بیت المال متضرر نشود، خودروها باید سریع تعیین تکلیف شوند زیرا پول حاصل از این مزایده‌ها به خزانه کشور واریز می‌شود.

او در ادامه خطاب به معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری گفت: مشکل عمده استان کرمان بحث اردوگاه‌های ماده ۱۶ است که در استان فعال نیستند و به شدت نیازمند این اردوگاه‌ها هستیم و مکان مناسبی در این زمینه نداریم که درخواست حمایت لازم از شما داریم.

حمیدی با بیان این مطلب که حدود ۶۰ درصد زندانیان استان کرمان مربوط به مواد مخدر هستند، اظهار کرد: لازم است زندان‌بانی و بازپروری زندانیان نیز مورد توجه و حمایت قرار گیرد.